Son Dakika Haberleri: Sırbistan hudut kapılarında Türk polisine görev
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Sırbistan hudut kapılarında Türk polisine görev

6 saat önce

Sırbistan hudut kapılarında Türk vatandaşlarının iş ve işlemlerini kolaylaştırmak için görevlendirilen bir emniyet müdürü ve 10 polis memuru Sırbistan'a uğurlandı.

Sırbistan hudut kapılarında Türk polisine görev, System.String[]
Sırbistan hudut kapılarında Türk vatandaşlarının iş ve işlemlerini kolaylaştırmak için görevlendirilen bir emniyet müdürü ve 10 polis memuru Sırbistan'a uğurlandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, "Sırbistan Sıla Yolu Projesi" kapsamında Sırbistan'ın hudut kapılarında Türk vatandaşlarının iş ve işlemlerinin daha kolay ve güvenli bir şekilde sağlanması için personel görevlendirildi. Görevlendirilen emniyet personeli, yola çıkmadan önce Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'yı makamında ziyaret etti ve Uzunkaya tarafından uğurlandı.
Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic arasındaki görüşmelerde Sırbistan'ın hudut kapılarında Türk polisinin görevlendirilmesi kararı alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:28 Kaynak: AA
Sırbistan Karadağ, Güncel
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