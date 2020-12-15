Sırbistan'ı ziyaret eden Lavrov, Kosova konusunda AB'yi eleştirdi - Son Dakika

Sırbistan'ı ziyaret eden Lavrov, Kosova konusunda AB'yi eleştirdi

15.12.2020 19:01

Sırbistan'ı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği'nin (AB) Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog süreci kapsamında kararlaştırılan maddeleri hayata geçiremediğini ifade etti.

Sırbistan'ı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği'nin (AB) Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog süreci kapsamında kararlaştırılan maddeleri hayata geçiremediğini ifade etti.

İki günlük Bosna Hersek ziyaretinin ardından Sırbistan'a geçen Lavrov, başkent Belgrad'da Sırp mevkidaşı Nikola Selakovic ile görüştü. Rus bakan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya ile Sırbistan'ın manevi yakınlık, kültür ve dilin korunmasında ortak mücadele yürüttüğünü belirterek iki ülke iş birliğinin gelecekte de süreceğini ifade etti.

AB arabuluculuğunda devam eden Sırbistan-Kosova diyalog sürecine de değinen Lavrov, Brüksel'de uzlaşılan maddelerin uygulanmaması nedeniyle AB'yi eleştirdi. Lavrov, "Üzülerek görüyoruz ki AB diyalog sürecinde kararlaştırılan maddeleri hayata geçiremiyor. Öncelikle (Kosova'daki) Sırp Belediyeler Birliği kurulamadı. Kendilerini, çatıları altında kararlaştırılan maddelerin sorumluluğunu almaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sırp bakan Selakovic ise Sırbistan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne gösterdiği saygı sebebiyle Rusya'ya teşekkür ederek iki ülke ilişkilerinin üst düzeyde olduğunu vurguladı.

Bu arada, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılanan Lavrov, İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatlarını kaybeden Rus ve Sırp askerler için yapılan anıtı ziyaret ederek Moskova'dan getirilen ateşle Sönmeyen Ateş Anıtı'nın yakılması törenine katıldı.

Aziz Sava Kilisesi'nde Rusya'nın desteğiyle tamamlanan çalışmaları da yerinde inceleyen Lavrov, burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mektubunu da okudu.

Lavrov'un, bu akşam Cumhurbaşkanı Vucic'le de bir araya gelmesi bekleniyor.

Sırbistan'ı ziyaret eden Lavrov, Kosova konusunda AB'yi eleştirdi
Sırbistan'ı ziyaret eden Lavrov, Kosova konusunda AB'yi eleştirdi
Sırbistan'ı ziyaret eden Lavrov, Kosova konusunda AB'yi eleştirdi
Sırbistan'ı ziyaret eden Lavrov, Kosova konusunda AB'yi eleştirdi

Sırbistan Karadağ, Avrupa Birliği, Kosova, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan'ı ziyaret eden Lavrov, Kosova konusunda AB'yi eleştirdi - Son Dakika


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