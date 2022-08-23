Sırbistan İçişleri Bakanı Vulin: "Sırbistan, Rus karşıtı histerinin bir parçası olmadı"

Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin, ülkesinin Avrupa'da, Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek ülke olduğunu ve Rus karşıtı "histerinin" bir parçası olmadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da dün gerçekleşen görüşmenin ardından, Sırbistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Vulin, "Avrupa'da Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek ülke olan Sırbistan, Rus karşıtı 'histerinin' bir parçası olmadı." diye konuştu.

"Aleksandar Vucic liderliğindeki Sırbistan, (Rusya ile) asırlık kardeşliği unutmuyor." ifadesini kullanan Vulin, Lavrov'un Sırbistan'a toprak bütünlüğünü korumada destek sözü verdiğini belirtti.

Vulin, Sırbistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğu ve Kosova'nın bağımsızlığını tanımadığı için Rusya'ya minnettar olduğunu dile getirdi.

Lavrov'un Sırbistan'ın ve halkının dostu olduğunun altını çizen Vulin, "Sırbistan, kendi dostlarını seçebilen, bağımsız bir devlet." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Sırbistan ve Rusya'nın "büyük zorluklarda bile istisnai diplomatik ilişkilere ve başarılı iş birliğine" sahip olduklarına dikkat çekildi.