Sırbistan'da LGBT karşıtlarına polis müdahale etti

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da binlerce kişinin katıldığı LGBT yürüyüşünde polis güçleri ile yürüyüşe engel olmak isteyen sağcı gruplar arasında gerginlik yaşandı.

Başkentte toplanan kalabalığa engel olmak isteyen sağcı gruplar kentin çeşitli yerlerinde polis müdahalesiyle karşı karşıya kalırken, LGBT yürüyüşüne tepki amacıyla bir başka grup da Aziz Sava Kilisesi önünde toplandı.

Başbakan Ana Brnabic, düzenlediği basın toplantısında, yürüyüşün büyük bir olay yaşanmadan tamamlandığını belirterek, 64 kişinin gözaltına alındığını, 10 polis memurunun da yaralandığını söyledi.

Bu arada, Sırbistan hükümeti tarafından iptal edilen yürüyüş Avrupa Birliği (AB) ve insan hakları temsilcilerinin "aramaları" sonucu güzergahın kısa tutulması koşuluyla bugün yapıldı.