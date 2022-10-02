Tahran 'da 13 Eylül 'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sırbistan'da İranlı kadınlarla dayanışma gösterisi yapıldı - Son Dakika

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