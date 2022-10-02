Sırbistan'da İranlı kadınlarla dayanışma gösterisi yapıldı - Son Dakika
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Sırbistan'da İranlı kadınlarla dayanışma gösterisi yapıldı

02.10.2022 18:21

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, İranlı kadınlarla dayanışma gösterisi düzenlendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, İranlı kadınlarla dayanışma gösterisi düzenlendi.

İran'ın Belgrad Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, İranlı Mahsa Emini'nin ölümüne dikkati çekmek amacıyla "Kadın, hayat, özgürlük" yazılı döviz taşıdı.

Göstericiler, daha sonra olaysız dağıldı.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Birçok ülkede, Emini'nin ölümüne tepki niteliğinde eylem düzenlenmişti.

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Kaynak: AA

Mahsa Emini, Sırbistan, Belgrad, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan'da İranlı kadınlarla dayanışma gösterisi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sırbistan'da İranlı kadınlarla dayanışma gösterisi yapıldı - Son Dakika
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