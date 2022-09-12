Ülkede, "Europride" adıyla yapılması planlanan LGBT üyelerinin yürüyüşüne tepki olarak düzenlenen gösteride, Sırbistan ve Rusya bayraklarının yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in de posterleri taşındı.

Kaynak: AA

Sırbistan, Belgrad, LGBT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sırbistan'da LGBT karşıtı yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

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