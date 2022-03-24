Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da NATO protestosu - Son Dakika
Üye Girişi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da NATO protestosu

24.03.2022 23:56
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da NATO protestosu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sağcı gruplar, NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının 23. yılında NATO karşıtı eylem düzenledi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sağcı gruplar, NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının 23. yılında NATO karşıtı eylem düzenledi.

Sırbistan'ın başkentinde düzenlenen protesto, NATO'nun 1999'da hava saldırılarıyla vurulan Genelkurmay binasının önünde yapıldı.

Sırbistan bayrakları açılan protestoda "Kırım Rusya'dır; Kosova Sırbistan'dır", "Sırplar ve Ruslar her zaman kardeştir" sloganları atan protestocular, Rusya Belgrad Büyükelçiliğine kadar yürüdü.

NATO'nun eski Yugoslavya'yı bombalamasının üzerinden 23 yıl geçti

Kosova'daki sivillere uygulanan baskı ve katliamlara son verilmesi amacıyla bazı stratejik hedeflere yönelik başlatılan Müttefik Güç Harekatı'nda, İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre 489 ila 528 sivil öldürüldü.

Yaklaşık 3 ay süren harekat sonucu Sırp güçleri, Kosova topraklarından çekilmeyi kabul ederken 1998-1999'da yaşanan Kosova Savaşı'nda 8 binden fazlası Arnavut olmak üzere 10 binden fazla Kosovalı hayatını kaybetti.

Kosova krizine çözüm bulmak amacıyla 6 Şubat 1999'da Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Rambouillet'de konferans başladı. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Rusya'dan oluşan Temas Grubu tarafından teklif edilen konferans, 23 Şubat'a kadar sürdü.

Kosova heyeti, ABD ve İngiliz heyeti ile daha sonra Rambouillet Anlaşması olarak da anılacak anlaşmayı imzalarken Sırp ve Rus tarafları bunu kabul etmedi.

Anlaşma, Kosova'nın Yugoslavya'da özerk bir eyalet olarak NATO yönetiminde olmasını, Kosova'da düzenin korunması için 30 bin kişilik NATO birliğinin konuşlandırılmasını öngörüyordu.

NATO'nun Yugoslavya'daki hedefleri bombalaması

NATO, Yugoslavya'yı ikna çabaları başarısızlıkla sonuçlanınca, 10 Haziran 1999'a kadar sürecek olan Müttefik Güç Harekatı'nı 24 Mart 1999'da saat 20.00'de başlattı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) de 10 adet F-16 ile destek verdiği harekata Yunanistan hariç tüm NATO üyeleri katıldı.

Harekatta NATO'nun "yanlışlıkla" diye nitelendirdiği yabancı misyon temsilciliklerinin vurulduğu ve sivillerin hayatını kaybettiği olaylar da yaşandı. Mayıs 1999'da Arnavut sığınmacılardan oluşan konvoy, Yugoslav askeri konvoyu sanılarak hedef alındı. Olayda 50'ye yakın sivil öldü.

"Bağımsız" Kosova'ya giden süreç

Kuzey Makedonya'nın kuzeyindeki Kumanova şehrinde 9 Haziran 1999'da Kosova'daki savaşı sona erdiren ve Askeri-Teknik Antlaşma olarak bilinen anlaşma imzalanırken 10 Haziran 1999'da NATO'nun harekatı da askıya alındı.

Aynı gün, BMGK kabul ettiği 1244 sayılı kararla BM'ye Kosova'da yönetim hakkı tanıdı ve bu görevi Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonuna (UNMIK) verdi.

12 Haziran 1999'da dönemin Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Milosevic'in şartları kabul etmesinin ardından Türkiye'nin de destek verdiği ve Kosova'da güvenliği sağlamakla görevli NATO öncülüğündeki çok uluslu Kosova Gücü (KFOR) Kosova'ya gelmeye başladı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan etti. Bugün 100'den fazla ülke Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanırken Sırbistan ise hala kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor.

YORUMLAR
500
Beşli Grup'tan Kosova'ya Sırbistan seçimleri tepkisi Açıklaması Beşli Grup'tan Kosova'ya Sırbistan seçimleri tepkisi Açıklaması

Yugoslavya, Sırbistan, Belgrad, Kosova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da NATO protestosu - Son Dakika


Son Dakika
23:49 Uğurcan'ın yediği gol pes dedirtti! Sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu
23:43 İngiltere Başbakanı Johnson'dan Ukrayna'ya desteğinden ötürü Bayraktar TB2'ye övgü dolu sözler
23:30 Şanlıurfa'daki cezaevinde gerginlik yaşandı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
23:12 Milli Takım'ın yediği gol, izleyenleri çıldırttı!
22:50 Yurt görevlisi, küçük çocukları sıra dayağına çekti! Sosyal medyadan tepki sesleri yükseldi
22:47 Rıdvan Dilmen tekrar ekranlarda! Canlı yayında kısa ayrılığın nedenini açıkladı
22:11 Türkiye mülteci politikasındaki deneyimini, Ukrayna göçü yaşayan ülkelerle paylaşacak!
22:07 Şanlıurfa Cezaevi'nde isyan çıktı: Ekipler bölgede! Vali: Her şey kontrol altında!
22:09 Türkiye'den gıda yardımı isteyen Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: İnsanlarımız açlıktan ölüyor, kıtlık yaşıyoruz!
22:15 Dini nikahlı eşinden şiddet gören kadın "Ölmek istemiyorum" diyerek yetkililerden yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 00:04:15. #1.12#
SON DAKİKA: Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da NATO protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement