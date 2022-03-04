Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi - Son Dakika
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi

04.03.2022 22:47
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya ve Rus halkına destek gösterisi düzenlendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya ve Rus halkına destek gösterisi düzenlendi.

Belgrad'da bir araya gelen aşırı sağcı "Halkın Devriyeleri" adlı grubun destekçileri, Rusya'ya destek sloganları attı.

Cumhurbaşkanlığı binası önünde toplanan grubun temsilcileri, Sırbistan'da seçimlerden sonra Rusya'ya yaptırım kararı alınırsa tekrar gösteri düzenleneceğini ve gösterici sayısının iki kat fazla olacağını belirtti.

"Ruslar ve Sırplar kardeştir" sloganı atılan gösteride, "Halkın Devriyeleri"nin temsilcisi Damnjan Knezevic, "1992'de bize, bugün de Rusya'ya baskı yapmaya çalışanlar bilsin ki Slav ruhunu taşıyanlar için yapılan baskının etkisi, 'okyanustaki bir damla su' gibidir. Rusya'ya ve Belarus'a yaptırım uygulayacak bir Sırp yok." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dünyanın "en cesur ve güçlü" devlet adamı olduğuna dair sloganların atıldığı gösteride, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic aleyhinde "Vatan haini, Sırbistan'ı sattın" ifadesine de yer verildi.

Rusya'ya destek veren göstericiler, gösterilerini Rusya Büyükelçiliği önünde sonlandırdı.???????

Sırp Cumhurbaşkanından Ukrayna açıklaması

Sırbistan'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasına tam destek verdiğini belirten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Sırbistan, bölgede barışı korumak için anayasasının ilkelerine bağlı kalmaya devam edecek." diye konuşmuştu.

Vucic, Ukrayna halkına tüm insani yardımları sağlayacaklarını belirterek, "Ukrayna'daki Sırp vatandaşlarını korumak için gereken önlemleri alacağız. Doğu Avrupa'daki çatışmalara katılacak herkese yaptırım uygulayacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Sırbistan, Belgrad, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi - Son Dakika


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