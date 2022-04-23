Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da savaş karşıtı protesto düzenlendi - Son Dakika
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da savaş karşıtı protesto düzenlendi

23.04.2022 19:55

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, "Ukrayna'da barış" temalı savaş karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, " Ukrayna'da barış" temalı savaş karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.

"Ruslar, Ukraynalılar, Belaruslular ve Sırplar savaşa karşı birlikte" isimli grubun düzenlediği gösteride Sırpların, Rusya'nın kuklası olmaması, Ukrayna'daki savaşa NATO ve ABD'nin de karışmaması gerektiği belirtildi.

Belgrad Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteride eylemciler, Ukraynalı çocukların tecavüze uğradığını ve kaybolduğunu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paskalya Bayramı'nda bile barış istemediğini kaydetti.

Eylemciler, "400 bin kişinin yaşadığı Mariupol'de yapılar yıkıldı, en az 20 bin kişi öldürüldü." ifadesini kullandı.

Milici Rakic anıtına gelen göstericiler, buraya, Ukraynalı çocuklar için sembolik olarak oyuncaklar bırakırken toplanan insani yardımların ABD'nin Belgrad Büyükelçiliğine teslim edileceği belirtildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da savaş karşıtı protesto düzenlendi
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da savaş karşıtı protesto düzenlendi
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da savaş karşıtı protesto düzenlendi
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da savaş karşıtı protesto düzenlendi

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Son dakika haber: Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da savaş karşıtı protesto düzenlendi Son dakika haber: Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da savaş karşıtı protesto düzenlendi

Sırbistan, Protesto, Belgrad, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da savaş karşıtı protesto düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da savaş karşıtı protesto düzenlendi - Son Dakika
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