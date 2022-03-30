Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Ukrayna'daki savaş protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Ukrayna'daki savaş protesto edildi

30.03.2022 16:34
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Ukrayna'daki savaş protesto edildi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Ukrayna'daki savaş "susma eylemiyle" protesto edildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Ukrayna'daki savaş "susma eylemiyle" protesto edildi.

"Siyah Giyen Kadınlar" derneğinin düzenlediği savaş karşıtı susma eylemine, Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrinden "Zepa ve Srebrenitsa Anneleri" derneği de katıldı.

Belgrad'ın ana caddesi Knez Mihail'de yapılan eyleme sessizlik ve siyahlar hakim oldu.

"Ukrayna işgaline son", "Putin dur", "Putin, Ukrayna'dan ellerini çek" yazılı pankartların açıldığı eylemde, Rusya ve Ukrayna'daki barış hareketleriyle dayanışma ve destek mesajları verildi.

Pankartlarla savaşta sivillerin çektiği acılara dikkat çekildi.

Eylemciler, emniyet güçleri tarafından kordon altına alınırken öfkelenen bir rahip, toplananlara "utanmaları" gerektiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Yılan Adası'nı işgale gelen savaş gemisine 'Rus gemisi defol git' diyen asker savaş kahramanı ilan edildi Yılan Adası'nı işgale gelen savaş gemisine 'Rus gemisi defol git' diyen asker savaş kahramanı ilan edildi Putin'in keskin nişancısı 'Bagira', Ukrayna ordusunun elinde! Yaralandıktan sonra birliği tarafından terk edilmiş Putin'in keskin nişancısı 'Bagira', Ukrayna ordusunun elinde! Yaralandıktan sonra birliği tarafından terk edilmiş

Sırbistan, Belgrad, Ukrayna, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Ukrayna'daki savaş protesto edildi - Son Dakika


Son Dakika
16:31 Ukrayna'dan açıklama: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz
16:22 Müge Anlı Suriye uyruklu adama tepki gösterdi: Silaha meraklıysan gitseydin de ülkeni korusaydın
16:14 KOSGEB'in faizsiz 100 bin lira kredi desteği için son tarih yarın!
16:12 MAK Araştırma Başkanı Kulat: Erken seçim olası değil, AK Parti genç seçmeni kaybetmiş durumda!
16:05 Almanya'da enflasyon, aylık bazda yüzde 2,5 yükseldi!
15:52 İYİ Parti'nin A takımında kapsamlı bir değişime gidildi! Listede Ağıralioğlu yer almadı
15:40 Görev başında cinsel ilişkiye girerken görüntülenen ABD'li polis memuru istifa etti
15:27 ABD'den gelen anket sonuçlarına göre Donald Trump, Joe Biden'ın 6 puan önünde
15:22 Çöp konteynerine bebeğini atmıştı! O anneden korkunç savunma: Eşim çocuk istemeyince doğurup çöpe attım!
15:19 Bergen filminin başrol oyuncuları, tarım işçisi kadınlarla birlikte filmi izledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 16:40:34. #1.13#
SON DAKİKA: Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Ukrayna'daki savaş protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement