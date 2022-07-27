Ukrayna'daki savaş Belgrad'da protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'daki savaş Belgrad'da protesto edildi

27.07.2022 21:17

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Ukrayna'daki savaş "susma eylemiyle" protesto edildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Ukrayna'daki savaş "susma eylemiyle" protesto edildi.

"Siyah Giyen Kadınlar" derneğinin düzenlediği, sessizlik ve siyahların hakim olduğu savaş karşıtı susma eylemi, Belgrad'ın ana caddesi Knez Mihail'de yapıldı.

"Ukrayna'da savaşı durdurun", "Savaşa son", "Putin savaş suçlusu" yazılı pankartların açıldığı eylemde, mavi sarı çiçek buketleri de taşındı.

Gösteride herhangi bir sorun yaşanmazken, eylem sivil polisler tarafından takip edildi.

YORUMLAR
500
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Blinken, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez Lavrov ile görüşecek Blinken, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez Lavrov ile görüşecek
Kaynak: AA

Sırbistan, Ukrayna, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki savaş Belgrad'da protesto edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 Ahmet Çakar: Fenerbahçe taraftarının Putin tezahüratı büyük sıkıntı yaratacak, UEFA "acil" koduyla toplandı
00:28 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Elenmemizi 10 kişi kalmamıza bağlıyorum
23:48 Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, Putin tezahüratına tepki göstererek basın toplantısına katılmadı!
23:37 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Mücadele Avrupa Ligi'nde devam edecek
23:16 Baba-oğul arasındaki sigara içme kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç babasını tabancayla vurarak öldürdü
23:05 Yunanistan basını, Türk ve Yunan ordularını kıyasladı: Türk tarafı ağır basınca farkın eskiye göre kapandığını yazdılar
23:01 ABD'nin önce teröristler sonra da şehitlerimiz için taziye mesajı paylaşmasına Bakan Soylu'dan ağır tepki: Samimi değil
22:42 Fenerbahçe'den Devler Ligi'ne erken veda! Dinamo Kiev, uzatma devresinde bulduğu golle turu geçen taraf oldu
21:53 Dinamo Kiev'in golü Fenerbahçeli taraftarı sinirlendirdi! Statta dakikalarca "Vladimir Putin" tezahüratı yapıldı
21:41 Maçın gidişatını etkileyen an! Fenerbahçeli İsmail Yüksek oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 01:04:07. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'daki savaş Belgrad'da protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement