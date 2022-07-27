Gösteride herhangi bir sorun yaşanmazken, eylem sivil polisler tarafından takip edildi.

Blinken, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez Lavrov ile görüşecek

Kaynak: AA

Sırbistan, Ukrayna, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna'daki savaş Belgrad'da protesto edildi - Son Dakika

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