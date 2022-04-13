Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Ukrayna'ya destek gösterisi - Son Dakika
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Ukrayna'ya destek gösterisi

13.04.2022 18:48
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Ukrayna'ya destek gösterisi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sivil toplum kuruluşu Siyah Giyen Kadınlar, Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sivil toplum kuruluşu Siyah Giyen Kadınlar, Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi.

Belgrad'ın ana caddesi Knez Mihailova'da yapılan eyleme siyahlar hakim olurken, STK üyeleri, Ukrayna'daki savaşı "susma eylemiyle" protesto etti.

Göstericilerin, "Ukrayna'da kadınlara tecavüze son", "Ukrayna'nın işgalini durdurun" ve "Savaş suçlusu Putin" yazılı pankartlar açtığı savaş karşıtı eylemde, Ukrayna'ya dayanışma ve destek mesajları verildi.

Güvenlik önlemleri altında yapılan eylem olaysız sona erdi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Ukrayna'ya destek gösterisi
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Ukrayna'ya destek gösterisi
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Ukrayna'ya destek gösterisi
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Ukrayna'ya destek gösterisi

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Sivil Toplum Kuruluşları, Sırbistan, Belgrad, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Ukrayna'ya destek gösterisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Ukrayna'ya destek gösterisi - Son Dakika
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