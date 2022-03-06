Sırbistan'ın Belgrad ve Novi Sad şehirlerinde Ukrayna'ya destek gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi

Sırbistan'ın Belgrad ve Novi Sad şehirlerinde Ukrayna'ya destek gösterisi

06.03.2022 21:33
Sırbistan'ın Belgrad ve Novi Sad şehirlerinde Ukrayna'ya destek gösterisi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile Novi Sad'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile Novi Sad'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi.

Gösterilerde Rusya karşıtı sloganlar atılırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Hitler benzetmesi yapıldı.

Başkent Belgrad'da bir araya gelen yüzlerce gösterici, "Ukrayna'da barış", "Yaşasın Ukrayna" ve "Savaşı durdurun" sloganları attı.

Bir göstericinin Rusya pasaportu yaktığı eyleme Sırbistan'da yaşayan Ruslardan da katılım oldu. Rus asıllı bir gösterici, her sabah savaşın biteceği ümidi ile uyandığını söyledi.

Belgrad'daki gösteriler sırasında Rusya taraftarı başka bir grup Putin'i destekleyen sloganlar atarken, iki grup arasında sorun yaşanmaması için polis koridoru oluşturuldu.

Novi Sad'dan Ukrayna'ya yardım paketi

Sivil Voyvodina Derneği tarafından Novi Sad'da düzenlenen gösteride dernek sözcüsü Darko Sper, "Acımasız saldırılara maruz kalan Ukrayna vatandaşları ile dayanışma içinde olmak sadece bir insanlık sorunu değil aynı zamanda bir medeniyet gösterimidir. Ukrayna'ya yönelik saldırı Avrupa demokrasisine de saldırı anlamına gelmektedir." açıklamasını yaptı.

Novi Sad'daki gösterinin ardından, gıda, hijyen ürünleri ve kıyafetlerden oluşan yardım paketi Ukrayna'nın Belgrad Büyükelçiliğine teslim edilmek üzere yola çıktı. Yardımların büyükelçilik vasıtasıyla Ukrayna'ya gönderileceği belirtildi.???????

Sırbistan'ın Belgrad ve Novi Sad şehirlerinde Ukrayna'ya destek gösterisi
Sırbistan'ın Belgrad ve Novi Sad şehirlerinde Ukrayna'ya destek gösterisi
Sırbistan'ın Belgrad ve Novi Sad şehirlerinde Ukrayna'ya destek gösterisi
Sırbistan'ın Belgrad ve Novi Sad şehirlerinde Ukrayna'ya destek gösterisi

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: 'Bugün yine Rusların bombardımanı nedeniyle insani yardım konvoyunu gönderemedik' Son dakika haber: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: 'Bugün yine Rusların bombardımanı nedeniyle insani yardım konvoyunu gönderemedik' Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi

Sırbistan, Belgrad, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan'ın Belgrad ve Novi Sad şehirlerinde Ukrayna'ya destek gösterisi - Son Dakika


Son Dakika
21:38 Beraberlik golünü atan Fenerbahçeli Miha Zajc'ten mesaj: Kırmızı karttan sonra oyun değişti
21:19 Sosyal medyada yağ fiyatları üzerinden provokatif paylaşım yapan 45 hesap hakkında işlem başlatıldı
21:14 Olaylı karşılaşma sona erdi! Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 1-1 bitti
21:08 Putin'e yakınlığı ile bilinen Kadirov, Zelenski'i tehdit etti: Tek şansını kullan yoksa sonun Saakaşvili gibi olur
20:33 Rusya bu sefer komşu ülkeleri tehdit etti: Diğer ülkelerin hava üslerini Ukrayna uçaklarına açması savaş sayılır
20:25 Sahaya dalan taraftar hakeme saldırmak istedi! Futbolcuların müdahalesi faciayı son anda önledi
20:22 Fenerbahçe'den gündem olacak Zorbay Küçük açıklaması geldi: Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü
20:02 Ahmet Çakar, Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararına tepki gösterdi: Bu gece Türk hakemliği bitti
19:48 Fenerbahçe 10 kişi kaldı! Hakeme tepki sesleri yükseldi
19:23 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 671 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 21:56:21. #1.11#
SON DAKİKA: Sırbistan'ın Belgrad ve Novi Sad şehirlerinde Ukrayna'ya destek gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement