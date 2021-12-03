Sırbistan'ın en köklü liselerinden Belgrad Filoloji Lisesinde Türkçe öğretilmeye başlandı - Son Dakika

Sırbistan'ın en köklü liselerinden Belgrad Filoloji Lisesinde Türkçe, 15'inci yabancı dil olarak öğretilmeye başlandı.

Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Türkçe öğretilmeye başlanan tarihi liseyi ziyaret etti.

Aksoy, ziyareti sırasında Türkçe öğrenen öğrencilerle sohbet etti. Aksoy, "Bu vesileyle burada bulunmaktan çok mutluyum. Türkçe öğrenen tüm öğrencileri Büyükelçiliğimize ziyarete bekliyoruz." dedi.

İki ülke siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten Aksoy, "Türkiye ile Sırbistan arasındaki kültürel ilişkilerin daha iyi duruma gelmesini hedefliyorum. Belgrad Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) şimdiye kadar 2000'e yakın kişi Türkçe öğrendi. Sırbistan'da artık her evde Türk dizileri izleniyor. İnsanlar kursların yanı sıra Türk dizilerini izleyerek de Türkçe öğreniyor." diye konuştu.

Aksoy, Belgrad sokaklarında Türkçe konuştuğunu görenlerin kendisini durdurup Türkçe konuşmaya başladıklarını, bu durumdan çok mutlu olduğu dile getirdi. Büyükelçi Aksoy, yakın zamanda iki ülkenin eğitim bakanlıklarının yapacağı anlaşmayla Türkçenin diğer okullarda da seçmeli ders olarak öğretileceğini bildirdi.

Programa katılan Belgrad YEE Müdürü Dinser Şahin, Sırbistan'daki görevine kısa süre önce başladığını belirterek "Burada sizlerle olduğum için çok mutluyum. Enstitümüz bünyesinde şu an 140 kişi Türkçe öğreniyor. Amacımız bu sayıyı iki üç katına çıkarmak." dedi.

Türkçe öğrenen öğrencileri, YEE'nin sosyal medya hesaplarını takip etmeye ve yapılan aktivitelere davet eden Şahin, "Kurslarımızı sadece dil kursu olarak değil kültürler arası köprü olarak görün." ifadesini kullandı.