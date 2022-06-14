Sırbistan'ın Novi Pazar şehri, Bursa ile "kardeş şehir" olma kararını onayladı - Son Dakika
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Sırbistan'ın Novi Pazar şehri, Bursa ile "kardeş şehir" olma kararını onayladı

14.06.2022 20:55
Sırbistan'ın Novi Pazar şehri, Bursa ile "kardeş şehir" olma kararını onayladı

Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ndeki Novi Pazar Belediye Meclisi, Bursa ile "kardeş şehir" olma kararına onay verdi.

Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ndeki Novi Pazar Belediye Meclisi, Bursa ile "kardeş şehir" olma kararına onay verdi.

Bugünkü oturumda, Novi Pazar ile Bursa'nın "kardeş şehir" olması kararı kabul edildi.

"Kardeş şehir" inisiyatifinin ramazanda Novi Pazar'da bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından başlatıldığını anımsatan Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, bu vesileyle bölge vatandaşlarının çok sayıda projeyi hayata geçirmesine fayda sağlayacak, dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin sonucu olarak, köklü bir yol izlendiğini söyledi.

Bisevac, "Novi Pazar ile Bursa'nın 'kardeş şehir' olmasına ilişkin protokolün imzalanması ile tarihi ve akrabalık bağlarımız bulunan Türk halkıyla bugüne kadarki güçlü, dostane ilişkilerimizi pekiştirmiş olacağız." dedi.

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Kaynak: AA

Sırbistan, Bursa, Güncel, Son Dakika

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