Sırbistan'ın Sancak bölgesinde yaşayan halk Türkiye'den yardım bekliyor - Son Dakika

Sırbistan'ın Sancak bölgesinde yaşayan halk Türkiye'den yardım bekliyor

Sırbistan'da Müslüman halkın yoğun olarak yaşadığı 200 bin nüfuslu Novi Pazar (Yeni Pazar) bölgesinde, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastane sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı.

Sırbistan'da Müslüman halkın yoğun olarak yaşadığı 200 bin nüfuslu Novi Pazar (Yeni Pazar) bölgesinde, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastane sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı.

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Sırbistan'da Müslüman halkın yoğun olarak yaşadığı 200 bin nüfuslu Novi Pazar (Yeni Pazar) bölgesinde, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastane sıkıntısı yaşıyor. Virüse yakalanmış yaklaşık 20 bine yakın hastanın olduğu ülkede halk Türkiye Cumhuriyeti'nden yardım bekliyor. Demirören Haber Ajansı'na  konuşan 'Svetionik' Derneğinden Nusreta Bronçeviç, yoğun bakım ünitesindeki yatak sıkıntısıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

TÜRKİYE'NİN YARDIM ELİNİ UZATMASINI BEKLİYORUZ

Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Bronçeviç, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Balkanlarda da çok etkili. Özellikle Yeni Pazar'da salgın çok yayıldı ve çok sayıda hasta ve ölüm olayı var. Hastanelerde yer yok, doktorlar ve hemşire yok hepsi koronavirüsü salgınına yakalandı. burdan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine seslenmek istiyoruz, lütfen bize yardım elinizi uzatın. Size çok ihtiyacımız var, doktorlara ihtiyacımız var. Sağlık alanında çok sıkıntılarımız var" diye konuştu.

HASTALAR HASTANE KORİDORLARINDA YATIYOR

Sırp yetkililer hastanelerde herhangi bir sorunun olmadığı açıklarken, hasta yakınları tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde hastaların yer olmadığı için koridorlarda yattıkları gözüküyor.

YENİ PAZARLI MÜSLÜMANLAR YARDIM BEKLİYOR

Novi Pazar'da yaşayan Ahmet Torbiç (27), hastanenin ve hastaların durumunun kötü olduğunu belirterek, "Hastanelerdeki durum çok kötü. Çok fazla hasta var, haliyle çok kalabalık ve diğer hastaların kabulü oldukça güç. Kabul edilen hastalar, yerlerde yatıyor. Kendi hallerine bırakıldılar. Doktorlarda da koronavirüse yakalandı. Çoğunun eldiveni, maskesi ve tulumu yok. Çok fazla insan hayatını kaybediyor ancak sayılar açıklanmıyor. Her gün, özellikle de son 3-4 gündür, 10-13 kişi ölüyor. Hastanedeki herkesin durum çok vahim. Yetkililer tarafından da bu konuda bir açıklama gelmiyor. Tıbbi malzeme yardımı yapmak için de bir adım atmadılar henüz. Ancak bu insanların hepsi çok kötü durumlar. Türkiye'den yardım bekliyoruz, umarım birileri gelir ve yardım eder. Bu benim için, bizler için çok önemli çünkü burası bizim şehrimiz. Şehrimi ve o insanları çok seviyorum" dedi. İnsanlar kendi aralarında yardım toplamaya başladığını söyleyen Torbiç, "33 bin 500 Euro yardım toplandı. Novi Pazarlı birçok insan var yurt dışında yaşayan, onlardan da yardım geldi. Belgrad, Niş ve Kragujevac'tan da yardımlar ulaştı. Bu para yardımı, hastanenin ihtiyaçlarının karşılanması için toplandı" şeklinde konuştu.

KENDİ İMKANLARIMIZLA YARDIM TOPLUYORUZ

Adna Çoroviç (17) ise Sancak'ta yaşananlarla ilgili kimsenin bir açıklama yapmadığını söyleyerek, "Buradaki insanlar çok zor durumda. Bunları kimse konuşmuyor. Neden bilmiyorum ama konuşmuyor. ve ben sizden, bize yardım etmeniz için rica ediyorum. Bizdeki en büyük sorun; ihtiyacımız olan profesyonel bir kadromuz ve bir fonumuz yok. Hastanelerimiz, hastanenin koridoraları dolu. Hasta insanlar evlerine geri dönüyorlar. Neden? Çünkü hiç kimse onları tedavi edemiyor" dedi. Doktorların ve hemşirelerin de enfekte olduğunu belirten Çoroviç, "Doktorlarımız ve hemşirelerimizin hemen hepsi enfekte. Biz onlar için korkuyoruz. Onlar olmazsa biz ne yaparız? Onlar bizim için savaşıyorlar. Ancak bizi tedavi etmek için ihtiyaçları olan malzemeler yok. Yetkililerden hiçbir yardım almıyoruz. Kendimiz organize olarak, yardım topluyoruz" diyerek durumun çok kötü olduğunu ve tıbbi malzeme yardımı beklediklerini vurguladı.


Sırbistan Karadağ, Koronavirüs, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 15:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Sırbistan'ın Sancak bölgesinde yaşayan halk Türkiye'den yardım bekliyor - Son Dakika Dünya

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