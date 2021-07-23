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Sırbistan'ın Tamburica Festivali ile Balkan Panorama Film Festivali arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Sırbistan'ın Tamburica Festivali ile Balkan Panorama Film Festivali arasında iş birliği protokolü imzalandı

23.07.2021 14:23
Sırbistan'ın Tamburica Festivali ile Balkan Panorama Film Festivali arasında iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]

NOVI Sırbistan'ın önemli festivallerinden Tamburica Festivali ile İzmir'de düzenlenen Balkan Panorama Film Festivali (BPFF) arasında iş birliği protokolüne imza atıldı.

NOVI Sırbistan'ın önemli festivallerinden Tamburica Festivali ile İzmir'de düzenlenen Balkan Panorama Film Festivali (BPFF) arasında iş birliği protokolüne imza atıldı.

Novi Sad şehrindeki Petrovaradin Kalesi'nde düzenlenen imza törenine, BPFF Kurucusu ve Direktörü Sali Saliji Sallini ile Tamburica Festivali'nin Kurucusu ve Direktörü Jovan Pejcic katıldı.

İmza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sallini, BPFF'nin Türkiye'de Balkan temalı en önemli festival olduğunu belirterek, bir sonraki festivalin açılışının, bölgede geleneksel müziğin önemli simgelerinden olan Tamburica adlı müzik aleti hakkında çekilecek uzun metrajlı film ile yapılacağını ifade etti.

İş birliği protokolünün bugün imzalanmasına rağmen Tamburica filminin çekimlerinin 10 gün önce başladığını aktaran Sallini, çekimlerin ağustos sonunda biteceğini söyledi.

Söz konusu filmin, bölgenin kültürünü ve müziğini diğer ülkelere tanıtacak ciddi bir yapım olacağını vurgulayan Sallini, filmin İzmir'de gerçekleştirilecek prömiyeri kapsamında İzmir halkının da Tamburica ile yapılan müziği ilk kez canlı dinleme fırsatı bulacağını kaydetti.

Pejcic de filmin yönetmenliğini Sallini'nin üstlendiğine dikkati çekerek, "Müzik, dostluk köprüleri inşa ederken, kameralar bunu ölümsüzleştiriyor." dedi.

Tamburica Festivali'nin 5 yıl önce dost ülke uygulamasına başladığını hatırlatan Pejcic, "Geçtiğimiz yıllarda festivalin dost ülkeleri Rusya, Çin, Macaristan ve İtalya'ydı. Bu yılki dost ülkemiz Türkiye olacak." diye konuştu.

Novi Sad Belediye Başkan Yardımcısı Aleksandar Petrovic de festivaller arasında imzalanan iş birliği protokolünün Novi Sad ile İzmir arasında kardeş şehir protokolüne doğru atılan ilk adım olduğunu ifade etti.

Geleneksel olarak Petrovaradin Kalesi'nde düzenlenen Tamburica Festivali'nin, bu yıl 19-21 Ağustos arasında düzenleneceği bildirildi.

Film Festivali, Sırbistan, İzmir, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan'ın Tamburica Festivali ile Balkan Panorama Film Festivali arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika


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