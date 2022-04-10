Sırbistan'ın Yeni Pazar kentinde Türk okçuluk kursu başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sırbistan'ın Yeni Pazar kentinde Türk okçuluk kursu başlatıldı

10.04.2022 16:05
Sırbistan'ın Yeni Pazar kentinde Türk okçuluk kursu başlatıldı

YENİ Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Yeni Pazar şehrinde 'Geleneksel Türk Okçuluk Kursu' açıldı.

YENİ Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Yeni Pazar şehrinde 'Geleneksel Türk Okçuluk Kursu' açıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Okçular Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında başlatılan kursun açılışını YEE Belgrad Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Dinser Şahin ve Yeni Pazar Başkonsolosu Başar Başol yaptı.

Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, YEE olarak dünyanın neresinde Türk diline ve kültürüne ilgi varsa orada bulunmanın en büyük hedefleri olduğunu belirterek "Bugün de burada ata sporumuz olan okçuluk kursunu açıyor olmaktan çok mutluyuz." dedi.

Belgrad'da faaliyet gösteren kursların yanı sıra Yeni Pazar'da okçuluk kursu açarak Sırbistan'da farklı iki noktada hizmet sunduklarını kaydeden Şahin, "İnanıyorum ve temenni ediyorum ki kursiyerlerimiz en iyi şekilde ata sporumuzu öğrenecekler ve katıldıkları yarışmalarda bizlerin göğsünü kabartacaklar." diye konuştu.

Yeni Pazar Başkonsolosu Başar Başol da "Bölgede Geleneksel Türk Okçuluğuna aşırı bir ilgi var ve YEE'nin burada olmasının bu sporun daha düzenli yapılmasına faydalı olacaktır. Biz de gereken desteği sağlayacağız." ifadelerini kullandı.???????

YORUMLAR
500
Malatyasporlu futbolcular, polis teşkilatını unutmadı Malatyasporlu futbolcular, polis teşkilatını unutmadı Türk Silahlı Kuvvetlerindeki 'kamikaze İHA' KARGU'ların sayısı artıyor Türk Silahlı Kuvvetlerindeki 'kamikaze İHA' KARGU'ların sayısı artıyor

Sırbistan, Belgrad, Okçuluk, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan'ın Yeni Pazar kentinde Türk okçuluk kursu başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:46 Canlı yayında büyük talihsizlik! Spikerin arkasındaki ayrıntıyı fark eden milyonlarca seyirci şaşkına uğradı
15:43 Rus ordusu hedef değiştirdi! Harkov'a ilerleyen 13 km uzunluğundaki konvoy uydudan böyle görüntülendi
15:41 Kerem Bürsin, Hande Erçel'den sonra yeni aşka yelken açtı! İşte ilk fotoğraf
15:37 Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ilk takım oldu
15:18 AK Parti'den yeni açıklama! Asgari ücrete ikinci zam hakkında: Enflasyon altında bir durum ortaya çıkarsa müdahaleden kaçınmayız
15:15 Millet İttifakı'ndan Haşim Kılıç iddiasına ilk cevap geldi!
15:13 Uğurcan Çakır'ın acı günü! Dedesi Hüseyin Çakır hayatını kaybetti
14:43 Tüm Avrupa izleyecek! Birçok futbolcunun kariyeri bu akşam belli olacak
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 16:11:42. #1.11#
SON DAKİKA: Sırbistan'ın Yeni Pazar kentinde Türk okçuluk kursu başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement