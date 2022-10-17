Sırbistan: Kiev'deki büyükelçiliğimiz mart ayında geçici olarak kapatıldı - Son Dakika
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Sırbistan: Kiev'deki büyükelçiliğimiz mart ayında geçici olarak kapatıldı

17.10.2022 03:00
Sırbistan: Kiev'deki büyükelçiliğimiz mart ayında geçici olarak kapatıldı

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan Sırbistan Büyükelçiliğinin mart ayında geçici olarak kapatıldığını ve o tarihten bu yana büyükelçiliğin durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan Sırbistan Büyükelçiliğinin mart ayında geçici olarak kapatıldığını ve o tarihten bu yana büyükelçiliğin durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.

Bakanlığın Twitter hesabından, "Sırbistan'ın Kiev Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı" şeklinde bugün bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığının 3 Mart'ta yaptığı açıklamanın da yer aldığı mesajda, "Sırbistan Cumhuriyeti'nin Ukrayna Büyükelçiliğinin geçici olarak kapatıldığına dair bugün bazı medya organlarında yayımlanan bilgilerle ilgili olarak haberin mart ayına ait olduğunu ve o tarihten bu yana herhangi bir değişiklik olmadığını hatırlatmak isteriz." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

Sırbistan, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan: Kiev'deki büyükelçiliğimiz mart ayında geçici olarak kapatıldı - Son Dakika

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