Sırbistan Kiev'deki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı

Sırbistan'ın Kiev Büyükelçiliğinin internet sayfasında yer alan yazılı açıklamada, "Sırbistan Cumhuriyeti'nin Ukrayna 'daki Büyükelçiliği, personelinin güvenliğini sağlamak için geçici olarak kapatılmıştır. Büyükelçilik çalışanları, Ukrayna'ya dönüş koşulları sağlanana kadar çalışmalarına Belgrad 'dan devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Sırbistan, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

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