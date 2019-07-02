Son Dakika Haberleri: Sırbistan, Kosova'da "İnsani Kriz" planını devreye soktu
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Sırbistan, Kosova'da "İnsani Kriz" planını devreye soktu

1 saat önce

Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanı Endrit Shala, Kosova'nın Sırp ürünlerine uyguladığı yüzde 100'lük gümrük vergisi nedeniyle Sırpların yoğun olarak yaşadığı Kosova'nın kuzeyinde sözde "insani kriz" oluştuğu izlenimini oluşturmak için uyguladığı planının önlendiğini açıkladı.

Sırbistan, Kosova'da
Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanı Endrit Shala, Kosova'nın Sırp ürünlerine uyguladığı yüzde 100'lük gümrük vergisi nedeniyle Sırpların yoğun olarak yaşadığı Kosova'nın kuzeyinde sözde "insani kriz" oluştuğu izlenimini oluşturmak için uyguladığı planının önlendiğini açıkladı. Bakan Shala, Kosova Hükümeti'nin Kosova'nın kuzeyindeki belediyelerde seyyar satış noktalarının açıldığını duyurdu.

Kosova polisinin eşliğinde satış noktalarını inceleyen Ticaret Bakanı Endrit Shala, Kosova Hükümeti'nin bu kararı hakkında, kuzeydeki Sırp belediye başkanlarının bilgilendirildiğini açıkladı. Bakan Shala, Kosova toprakları içinde tüm vatandaşların temel gıda maddelerine sahip olabilmeleri için bu organizasyonun düzenlendiğini kaydetti.

Sırbistan, Kosova'nın Sırp ürünlerine uyguladığı gümrük vergisi nedeniyle Sırpların çoğunlukta olduğu ülkenin kuzeyinde temel gıda ürünlerinin yokluğu ile karşılaşıldığı, dolayısıyla kuzeyde "insani kriz" yaşandığına dair dünyanın dikkatini çekmeye çalışıyor.

Kosova Hükümeti, ülkenin kuzeyinde suni olarak temel gıda ürünleri yokluğu gibi bir durumun oluşmasına izin vermeyeceğini duyurdu.

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Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:34 Kaynak: İHA
Sırbistan Karadağ, Kosova, Güncel
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