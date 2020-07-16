Sırbistan-Kosova diyaloğu, 20 ay sonra AB ara buluculuğunda yeniden başladı - Son Dakika

Sırbistan-Kosova diyaloğu, 20 ay sonra AB ara buluculuğunda yeniden başladı

Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog süreci toplantıları, 20 ay aradan sonra Avrupa Birliği (AB) ara buluculuğunda yeniden başladı.

Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog süreci toplantıları, 20 ay aradan sonra Avrupa Birliği (AB) ara buluculuğunda yeniden başladı.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ev sahipliğinde Brüksel'de yapılan toplantıya Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ve AB'nin Belgrad- Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak katıldı.

Bir saat süren toplantının ardından açıklamada bulunan Vucic, toplantıda kayda değer bir çözüm seçeneğinin taraflara sunulmadığını, diyalog sürecine devam edeceklerini ifade etti.

Toplantının kendileri için oldukça zor geçtiğini belirten Vucic, bugünkü toplantının odak noktasını oluşturan kayıp kişiler meselesi ile ilgili teknik detayların gelecek hafta süreceğini kaydetti.

Vucic, Kosova'daki savaştan (1998-1999) beri ulaşılamayan 1600'ün üzerinde kaybın bulunması noktasında iş birliğine hazır olduklarını ifade ederek, Sırbistan'ın hiçbir zaman hiç kimseyi korumayacağını söyledi.

Arnavut tarafının, ordu ve emniyet arşivlerinin açılmasını da talep ettiğini aktaran Vucic, "Sorun yok ama onlar da Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) arşivlerini açmak zorundalar ki biz de Sırpların ve Arnavut olmayan diğer halkların nerede öldürüldüğünü görebilelim." dedi.

"Tek çözüm karşılıklı tanınma"

Hoti de ilişkilerin normalleşmesinde tek çözümün Sırbistan ve Kosova'nın karşılıklı birbirini tanımasından geçtiğini vurgulayarak, bu durumun uluslararası ortaklara da iletildiğini dile getirdi.

Toplantının zor geçtiğini aktaran Hoti, görüşmede kayıp kişiler ve ekonomik iş birliği üzerinde durulduğunu söyledi.

"Kolay bir süreç olmadığının farkındayız"

Toplantı öncesinde açıklama yapan Borrell ise amaçlarının, iki taraf arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için ciddi ve yoğun çalışmaların yeniden başlaması olduğunu, AB'nin kapsamlı ve sonuç odaklı bir anlaşmaya varılması noktasında destek olmaya devam edeceğini vurguladı.

Nihai bir anlaşmanın hem Sırbistan ve Kosova hem de AB'nin geleceği için önemli olduğunu söyleyen Borrell, "Meselenin çözümsüz kalması iki tarafın kalkınmasını da aksatıyor. Kolay bir süreç olmadığının farkındayız. Hiçbir zaman olmadı." dedi.

Kosova meselesi ve diyalog süreci

Kosova, 2008'de Sırbistan'dan ayrılıp tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de Sırbistan Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor.

Kosova, 100'den fazla ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınsa da Sırbistan ile Kosova arasındaki gergin ilişkiler sık sık gerilimi de tırmandırıyor.

İlişkilerin normalleşmesi amacıyla AB ara buluculuğunda 2011'de başlatılan diyalog süreci, son olarak Kasım 2018'de kesintiye uğramıştı.

Diyalog sürecine geçen ay ABD de dahil olmak istemiş ancak 27 Haziran'da Washington'da yapılması planlanan toplantı, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle iddianame hazırlanması nedeniyle son anda iptal edilmişti.

Sırbistan Karadağ, Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 22:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan-Kosova diyaloğu, 20 ay sonra AB ara buluculuğunda yeniden başladı - Son Dakika
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