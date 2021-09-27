Üye Girişi
Sırbistan, Kosova ile sınır gerginliği konusunda NATO'nun tepkisini bekliyor - Son Dakika

Sırbistan, Kosova ile sınır gerginliği konusunda NATO'nun tepkisini bekliyor

27.09.2021 12:44
Sırbistan, Kosova ile sınır gerginliği konusunda NATO'nun tepkisini bekliyor, System.String[]

Balkan ülkelerinden Kosova'nın Sırbistan plakalı araçlara yasak uygulaması ve iki tarafın sınıra özel kuvvet yerleştirmesi ile devam eden gerginliğe ilişkin açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "NATO'nun tepki göstermesi için 24 saat bekleyeceğiz.

Balkan ülkelerinden Kosova'nın Sırbistan plakalı araçlara yasak uygulaması ve iki tarafın sınıra özel kuvvet yerleştirmesi ile devam eden gerginliğe ilişkin açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "NATO'nun tepki göstermesi için 24 saat bekleyeceğiz. Eğer bu sürenin ardından halkımıza yönelik şiddet devam ederse Sırbistan tepki gösterecek." dedi.

Vucic, bir Sırp televizyonuna yaptığı açıklamada, Sırbistan sınırında konuşlanan Sırbistan ordusunun Kosova'ya girmediğine, sadece hazırlıklı olmak için bölgede bulunduklarına işaret ederek "Birliklerimizle girmeyeceğiz. Herhangi bir şekilde barışa zarar vermek istemiyoruz. Barış en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşme gerçekleştirdiğini anımsatan Vucic, "NATO'nun tepki göstermesi için 24 saat bekleyeceğiz. Eğer bu sürenin ardından halkımıza yönelik şiddet devam ederse Sırbistan tepki gösterecek.1995 ve 2004 arasında olanların tekrarlanmasına asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginlik

Kosova'nın 20 Eylül itibarıyla Sırbistan plakalı araçların sınırdan geçişlerine izin vermemesi ve ülkeye giren taşıtlara geçici Kosova plakası vermesi, iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.

Kosova İçişleri Bakanlığı, iki ülke arasında 2016'da imzalanan serbest trafik dolaşımı anlaşmasının 15 Eylül'de süresinin dolduğunu, ülkede sadece Kosova Cumhuriyeti plakalı araçların dolaşımının mümkün olacağını bildirmişti. Bakanlık açıklamasında, geçici plakaların araçların ön ve arka camına yerleştirildiği, gerçek plakaların ise söküldüğü ifade edilmişti.

Benzer uygulamanın Kosova plakalı araçlara da yaklaşık 10 yıldır uygulandığı Sırbistan'ın girişinde, Kosova plakalı araçların gerçek plakaları sökülerek ön ve arka camına geçici plakalar yerleştiriliyor.

Sınırda Sırbistan plakalı araçlara yönelik uygulamanın ardından ülkenin kuzeyinde protestolar düzenlenmişti. Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan sınırında bulunan Jarinje ve Bernjak sınır kapılarına giden yol, Kosovalı Sırp protestocular tarafından kurulan barikatlarla kapatılmıştı.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO da Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır geçişleri nedeniyle ortaya çıkan gerginliğin düşürülmesi için çağrıda bulunmuştu.

Belgrad-Priştine Diyalog Süreci

AB'nin ara buluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam etse de Kosova bugüne kadar 100'ün üzerinde ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanındı.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, farklı sebeplerden yaşanan gerginlikler nedeniyle sık sık kesintiye uğradı.

Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Sırbistan, Kosova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan, Kosova ile sınır gerginliği konusunda NATO'nun tepkisini bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çin'de 12:31 Çin'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı Panama'nın Geisha kahvesinin yarım kilosu 2 bin 568 dolara satıldı 12:22 Panama'nın Geisha kahvesinin yarım kilosu 2 bin 568 dolara satıldı İşgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatan Aliyev'in gözleri doldu 12:13 İşgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatan Aliyev'in gözleri doldu
İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu 12:06 İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar 11:45 TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar Bu vicdansızlık pes dedirtti! Martının ayaklarını kesip doğaya saldılar 11:30 Bu vicdansızlık pes dedirtti! Martının ayaklarını kesip doğaya saldılar
Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı 11:15 Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı 10:41 Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
12:34 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı
12:30 Çin'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı
12:29 Son Dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları
12:17 Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı
12:13 İşgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatan Aliyev'in gözleri doldu
12:09 Son başvuru tarihi yaklaşıyor! Yapılandırma için son 4 gün
12:05 İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu
11:58 Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 ki yaralandı
11:56 Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi
11:45 TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar
11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı         
12:35
Son Dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları Son Dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları         
12:29
Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı         
12:18
Son başvuru tarihi yaklaşıyor! Yapılandırma için son 4 gün Son başvuru tarihi yaklaşıyor! Yapılandırma için son 4 gün         
12:10
Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi         
11:57
Gelin ve damada 3 bin TL değerinde 15 bin adet kripto para takıldı, herkes şaştı kaldı Gelin ve damada 3 bin TL değerinde 15 bin adet kripto para takıldı, herkes şaştı kaldı         
11:31
12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı 12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı         
11:17
Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı         
10:54
Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi         
09:48
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı "Türk Armin" kaybetti         
09:08
Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı         
22:08
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı         
15:29
Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 12:55:21. #1.12#
SON DAKİKA: Sırbistan, Kosova ile sınır gerginliği konusunda NATO'nun tepkisini bekliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement