Sırbistan-Kosova ilişkileri Batı Balkanlar'ın AB üyelik süreci için önemli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sırbistan-Kosova ilişkileri Batı Balkanlar'ın AB üyelik süreci için önemli - Son Dakika

Sırbistan-Kosova ilişkileri Batı Balkanlar'ın AB üyelik süreci için önemli

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilerin Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyelik sürecinde kilit öneme sahip olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilerin Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyelik sürecinde kilit öneme sahip olduğunu vurguladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarda bulunan Varhelyi, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Varhelyi, Sırbistan Sarayı'ndaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, görev süresi bitene dek Batı Balkan ülkelerinden en az birinin AB üyeliğine hazır hale getirilmesini hedeflediğini ifade etti.

Bölge ülkelerinin üyelik sürecinde AB ile beraber hareket etmesi gerektiğini söyleyen Varhelyi, "Batı Balkanlar'ın AB üyeliğinde Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkiler kilit öneme sahip. Biz, her iki ülkenin de uzun vadeli bir çözüme ulaşmasını diliyoruz." dedi.

Varhelyi, sorunların aşılması için öncelikle iki ülke yetkililerinin masaya oturması gerektiğini belirterek, "Bu noktada ilk adımı Kosova'nın atması gerekiyor, Kosova, Sırbistan'a yönelik gümrük vergisi uygulamasını kaldırmazsa diyaloğun yeniden başlatılması zor olacak." ifadelerini kullandı.

Henüz AB üyesi olmayan bölge ülkeleri arasında insanların ve malların dolaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan "Küçük Schengen" inisiyatifine de değinen Varhelyi, bunun olumlu bir girişim olduğunu ve tüm Batı Balkan ülkelerini kapsaması gerektiğini kaydetti.

Varhelyi, AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı yürüten Hırvatistan'da mayıs ayında yapılacak zirve öncesinde Kuzey Makedonya ile Arnavutluk ile katılım müzakerelerinin başlatılması için gerekli kriterlerin yerine getirilmesi gerektiğini de söyledi.

Sırbistan, Kosova'daki yeni hükumetten umutlu değil

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise Batı Balkan ülkelerine yönelik yeni katılım müzakereleri kriterlerini beğendiğini belirterek, "Karadağ ile beraber katılım müzakerelerinde epey yol almış olan ülkemiz, mevcut kriterler ile yenileri arasında seçim yapma hakkına sahip olacak." dedi.

Kosova'daki yeni hükumetin atacağı adımlardan umutlu olmadığını dile getiren Vucic, "Geçtiğimiz dönemde oldukça ciddi davrandığımızı düşünüyorum, ama Avrupa öyle davranmadı. Kosova tarafı da Brüksel Antlaşması'nın en önemli hükümlerini yerine getirmedi." açıklamasında bulundu.

"Küçük Schengen" inisiyatifinin önemine dikkati çeken Vucic, "Sınırsız bir Sırbistan düşünün. Bu muhteşem bir başarı olurdu. Ben dört şeyin serbestliğine inanıyorum. Bunlar, malların, sermayenin, hizmetin ve insanların dolaşımı." değerlendirmesini yaptı.

Sırbistan-Kosova ilişkileri Batı Balkanlar'ın AB üyelik süreci için önemli

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:00 Kaynak: AA
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