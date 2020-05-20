Sırbistan, Kosova'ya olan sınırını tek taraflı olarak açtı - Son Dakika

Sırbistan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapattığı Kosova sınırını tek taraflı olarak açtı.



Sırbistan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapattığı Kosova sınırını, tek taraflı olarak yeniden açtı. Böylelikle Kosova vatandaşları ve Kosova'da çalışan Sırbistan vatandaşları Sırbistan'a giriş yapabilecek. Kosova ile Preşova bölgesi vatandaşları Sırbistan'a giriş yapabilirken hasta olduklarından şüphelenilen kişiler hariç diğerleri Covid-19 testi yaptırmak zorunda olmayacak.



Sırbistan, Kosova ile sınır kapısını insan ve araç dolaşımına açarken Kosova ise Sırbistan ile sınır kapılarını henüz açmadı. Sırbistan'ın Preşova Vadisi olarak bilinen ve Arnavutların çoğunlukta olduğu 3 şehri kapsayan bölge vatandaşlarının Kosova'ya girme hakları yok. Kosova hükümeti henüz Sırbistan ile sınırların açılması konusunda resmi bir karar almadı.



Kosova, Arnavutluk ile sınır kapılarını da henüz açmazken Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Kosova ile sınırların Mayıs ayında açılacağını belirtti. Rama'nın söz konusu açıklamasına Kosova hükümetinden ise henüz bir yanıt gelmedi. - PRİŞTİNE