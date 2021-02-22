Sırbistan Kovid-19'a karşı aşılamada AB ülkelerini geride bıraktı - Son Dakika

Balkan ülkesi Sırbistan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamada Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden önde gidiyor.

Nüfusuna oranla aşılanan kişi sayısında İngiltere'nin ardından Avrupa genelinde ikinci sırada yer alan Sırbistan'da, Kovid-19'a karşı ilk dozun uygulandığı kişi sayısı 1 milyon 230 bine ulaşırken, bunların 428 bininin ikinci dozları da aldığı bildirildi.

Sputnik V, Pfizer/BioNTech, Sinopharm ve son olarak AstraZeneca aşılarından temin eden Sırbistan'da kitlesel aşılama 19 Ocak'ta, ikinci dozların uygulanması ise 22 Şubat'ta başladı.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, bu sabah Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısında 50 bin dozun daha ülkeye ulaştığını açıklayarak, yine gün içinde 46 bin 800 doz Pfizer/BioNTech aşısının da geleceğini söyledi.

Brnabic, dün de AstraZeneca aşısından 150 bin dozun Sırbistan'a ulaştığını anımsatarak, ülkesinin toplamda 12 milyon 332 bin 200 doz aşı için anlaşma imzaladığını kaydetti.

Kısa vadede hedef ikinci doz aşılamada 1,5 milyona ulaşmak

Salgınla Mücadele Koordinasyon Masası üyelerinden Dr. Predrag Kon, salgının aşılamayla sonlandırılabileceğini vurgulayarak, "İkinci doz aşılamada 1,5 milyona ulaştığımızda salgının etkisi oldukça azalacak." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'da salgınla mücadelenin devam ettiğini belirten Kon, özellikle başkent Belgrad'da vaka sayısının arttığına dikkati çekti.

Sırbistan'da nüfusun yüzde 18'i ilk dozu alırken, "Our World In Data" sitesinin verilerine göre bu oran AB üyelerinden Malta'da yüzde 14, Danimarka'da yüzde 8, Romanya ile Polonya'da ise yüzde 7 seviyesinde kaldı. Aşı tedarikinde sorun yaşayan AB'nin diğer ülkeleri ise yüzde 7'nin altında seyrediyor.

Yaklaşık 7 milyon nüfusa sahip Sırbistan'da salgının başından beri 436 bin 640 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 4 bin 337 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.