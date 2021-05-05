Sırbistan, Kovid-19 aşısı olan vatandaşlarına maddi destekte bulunacak - Son Dakika

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılardan herhangi birinin en az bir dozunu yaptıran 16 yaşından büyük vatandaşlarına maddi destekte bulunacaklarını bildirdi.

Vucic, Sırp televizyonu Pink'e yaptığı açıklamada, 31 Mayıs'a kadar aşı olanlara 3 bin dinar (yaklaşık 25 avro) yardım yapacaklarını söyledi.

Aşı olmak istemeyenlerin "bencilce ve sorumsuzca" davrandığı değerlendirmesinde bulunan Vucic, "Onlara yönelik ayrımcı önlemler alamayız. Sorumlu davranıp aşı yaptıranları ne şekilde ödüllendireceğimizi düşünüp böyle bir karara vardık." dedi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada ise maddi yardım başvurularının 15 Haziran'a kadar devam edeceği belirtildi.