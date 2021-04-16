Sırbistan Kültür Bakanlığı ile TÜRKSOY arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Sırbistan Kültür Bakanlığı arasında kültür alanındaki iş birliğini güçlendirmek için protokol imzalandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen imza törenine, Kültür Bakanı Maja Gojkovic ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un yanı sıra Türkiye'nin yeni Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy da katıldı.

Gojkovic, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, söz konusu protokolün, kültürel ve tarihi ilişkileri daha ileri düzeye taşıyacağını söyledi.

İş birliği protokolünün serbest fikir ve tecrübe alışverişine imkan sağladığını aktaran Gojkovic, "İş birliğimizi hangi alanlarda güçlendirebileceğimiz konusunda uzun uzun konuştuk. Başta sinema, tiyatro, müze, arşiv ve müzik olmak üzere birçok alanda iş birliği yapabileceğimizi anladık." dedi.

Gojkovic, imzalanan belgenin yıllar süren iş birliğine hukuki çerçeve oluşturduğunu ifade etti.

Kaseinov da TÜRKSOY'un milletler arası kardeşlik bağlarını güçlendirmek adına dünyanın dört bir yanında etkinlik düzenlediğini anımsatarak "(Sırbistan) Kültür Bakanlığı ile TÜRKSOY arasında imzalanan bu protokolle gelinen nokta, diğer ülkeler için bir örnek teşkil edecektir. Milletlerimizin birçok ortak noktası bulunuyor. Ortak vizyonumuz, geleneklerimizi canlı tutmaktır." diye konuştu.