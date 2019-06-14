Son Dakika Haberleri: Sırbistan menşeli bazı tarım ürünleri için tarife kontenjanı değişikliği
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Sırbistan menşeli bazı tarım ürünleri için tarife kontenjanı değişikliği

1 saat önce

Aralarında büyükbaş hayvan eti, adi ve kızıl buğday, mahlut, ayçiçeği tohumu ve yağının da bulunduğu Sırbistan menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan tarife kontenjanları değiştirildi.

Sırbistan menşeli bazı tarım ürünleri için tarife kontenjanı değişikliği, System.String[]
Aralarında büyükbaş hayvan eti, adi ve kızıl buğday, mahlut, ayçiçeği tohumu ve yağının da bulunduğu Sırbistan menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan tarife kontenjanları değiştirildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, taze veya soğutulmuş büyükbaş hayvan etleri ve dondurulmuş büyükbaş hayvan etleri, adi buğday, mahlut, kaplıca (kızıl) buğday, ayçiçeği tohumu ve yağını da içeren Sırbistan menşeli bazı tarım ürünlerinin ithalatında, 5 ile 25 bin ton arasında değişen, tarife kontenjanı uygulanacak.
Söz konusu ürünler üzerinden, belirlenen kontenjan miktarı dahilinde ithalat yapılması durumunda, yıl sonuna kadar gümrük vergisi alınmayacak. Ancak, 100 tona kadar olan margarin ithalatında yüzde 20, aynı miktarda hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar ile havyar ve balık yumurtalarından elde edilen havyar yerine kullanılan ürün ithalatında yüzde 5 vergi alınacak.
Öte yandan, 30 Eylül'e kadar, bin 500 tona kadar taze veya soğutulmuş domates ithalatında "Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi" sütunundaki vergi oranının yüzde 30'u, 200 tona kadar olan biber (capsicum ve pimenta cinsi meyveler) ithalatında ise anılan oranın yüzde 50'si tatbik edilecek.
Karar, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe girdi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:33 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Sırbistan Karadağ, Ekonomi
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