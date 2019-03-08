Son Dakika Haberleri: Sırbistan Nisan'da Türk Akımı'na Başlayacak

Sırbistan Nisan'da Türk Akımı'na Başlayacak

50 dakika önce

Sırbistan Enerji Ajansı, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin Sırbistan ayağının yapımını onayladı. Yapıma nisan ayında başlanması planlanıyor. Sırbistan Enerji Bakanı Aleksandr Antic, bugünkü basın brifinginde, “Sırbistan Enerji Ajansı, 5 Mart’ta nihai karar aldı ve Gastrans’ın yapım projesi için yaptığı başvuruya olumlu yanıt verdi” dedi. Bakan, boru hattı yapımının ne zaman başlayacağı sorusuna, “Yapıma nisan […]The post Sırbistan Nisan’da Türk Akımı’na başlayacak appeared first on Enerji Enstitüsü.

Sırbistan Nisan'da Türk Akımı'na Başlayacak, System.String[]
Sırbistan Enerji Ajansı, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin Sırbistan ayağının yapımını onayladı. Yapıma nisan ayında başlanması planlanıyor.

Sırbistan Enerji Bakanı Aleksandr Antic, bugünkü basın brifinginde, "Sırbistan Enerji Ajansı, 5 Mart'ta nihai karar aldı ve Gastrans'ın yapım projesi için yaptığı başvuruya olumlu yanıt verdi" dedi. Bakan, boru hattı yapımının ne zaman başlayacağı sorusuna, "Yapıma nisan ayı içinde başlamayı planlıyoruz." yanıtını verdi.

Gastrans, Rus enerji devi Gazprom ve Sırbistan doğalgaz şirketi Serbiyagaz'ın ortak şirketi olmasıyla öne çıkıyor.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:50 

Sırbistan Karadağ, Sektörel
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