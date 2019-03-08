Sırbistan Nisan'da Türk Akımı'na Başlayacak
50 dakika önce
Sırbistan Enerji Ajansı, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin Sırbistan ayağının yapımını onayladı. Yapıma nisan ayında başlanması planlanıyor. Sırbistan Enerji Bakanı Aleksandr Antic, bugünkü basın brifinginde, “Sırbistan Enerji Ajansı, 5 Mart’ta nihai karar aldı ve Gastrans’ın yapım projesi için yaptığı başvuruya olumlu yanıt verdi” dedi. Bakan, boru hattı yapımının ne zaman başlayacağı sorusuna, “Yapıma nisan […]The post Sırbistan Nisan’da Türk Akımı’na başlayacak appeared first on Enerji Enstitüsü.
Sırbistan
Enerji Ajansı, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin Sırbistan ayağının yapımını onayladı. Yapıma nisan ayında başlanması planlanıyor.
Sırbistan Enerji Bakanı Aleksandr Antic, bugünkü basın brifinginde, "Sırbistan Enerji Ajansı, 5 Mart'ta nihai karar aldı ve Gastrans'ın yapım projesi için yaptığı başvuruya olumlu yanıt verdi" dedi. Bakan, boru hattı yapımının ne zaman başlayacağı sorusuna, "Yapıma nisan ayı içinde başlamayı planlıyoruz." yanıtını verdi.
Gastrans, Rus enerji devi Gazprom
ve Sırbistan doğalgaz şirketi Serbiyagaz'ın ortak şirketi olmasıyla öne çıkıyor.
The post Sırbistan Nisan'da Türk Akımı'na başlayacak
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Son Dakika
» Sektörel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:50
Muz Kabuğundan Enerji Üretti, Yılın Kadını Oldu
Beşiktaş'ın Sırp Oyuncusu Adem Ljajic, Milli Takıma Çağrıldı
Aç Kalıp Köye İnen Kurt Sürüsü, Yaşlı Kadın ve Kızını Öldürdü
Erdoğan'la Birlikte Sahneye Çıkan İbrahim Tatlıses, Nereden Nereye Şarkısına Eşlik Etti