Sırbistan polisi, Macaristan sınırında 200 göçmen yakaladı - Son Dakika
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Sırbistan polisi, Macaristan sınırında 200 göçmen yakaladı

05.10.2022 15:35
Sırbistan polisi, Macaristan sınırında 200 göçmen yakaladı

Sırbistan Özel Polisi, Macaristan sınırında düzenlendiği operasyonda 200 göçmen yakaladı, silah ve para ele geçirdi.

Sırbistan Özel Polisi, Macaristan sınırında düzenlendiği operasyonda 200 göçmen yakaladı, silah ve para ele geçirdi.

Polisten yapılan açıklamada, Sırbistan'ın Macaristan sınırındaki Srpski Krstur'da düzenlenen operasyonda 200 göçmenin yakalandığı belirtilerek "Yakalananlardan bazıları devlet tarafından inşa edilen kamplara götürüldü. Bazıları ise insan, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı ve şiddet suçlarından yasal işlemler için gözaltına alındı." bilgisi verildi.

Polisin ayrıca üç tabanca, bir otomatik tüfek, bıçak, pala ve para ele geçirdiğine işaret edilen açıklamada, operasyonun Sırbistan, Macaristan ve Avusturya arasında Avrupa'ya artan göçmen akınını durdurmak için varılan anlaşmadan 2 gün sonra yapıldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin, Sırbistan'ın asla suçluların gelip kalacağı bir ülke olmayacağını, insanların üzüntüleri üzerinden para kazanılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Sırbistan'ın Macaristan sınırındaki derme çatma kamplarda yüzlerce göçmen kalıyor.

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Kaynak: AA

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