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Sırbistan polisine narkotik suç soruşturmaları eğitimi

1 saat önce

Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde Sırbistan'da 'Narkotik Suç Soruşturmaları Eğitimi' düzenlendi.

Sırbistan polisine narkotik suç soruşturmaları eğitimi, System.String[]

Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde Sırbistan'da 'Narkotik Suç Soruşturmaları Eğitimi' düzenlendi.


Sırbistan İçişleri Bakanlığı Belgrad Emniyet Müdürlüğünün yanısıra Pançevo, Novi Sad, Şabats, Niş ve Vranje şehirleri Emniyet Müdürlüklerinden 10 kişiye 'Narkotik Suç Soruşturmaları Eğitimi' verildi.


Eğitimin tamamlanmasının ardından Sırbistan İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen sertifika töreninde Şabac Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Birim Müdürü Zlatomir Radovanovic, "Türk meslektaşlarıma bize ayırdıkları vakit ve paylaştıkları tecrübelerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Radovanovic, düzenlenen eğitim programının, narkotik ile mücadele konusunda yürüttükleri çalışmalara büyük katkı sağlayacağını vurguladı.


Uluslararası Polis Eğitimi Projesi 2019 yılı programının ikinci aşaması olarak Sırbistan İçişleri Bakanlığı personeline yönelik Türkiye'de 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında "Cinayet Suçu Soruşturma Teknikleri Temel eğitimi programı" düzenlenecek. - ANKARA

Sırbistan Karadağ, Narkotik, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:59 Kaynak: İHA
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