Sırbistan, Rusya ile 3 yıllığına gaz anlaşması imzalamaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Sırbistan, Rusya ile 3 yıllığına gaz anlaşması imzalamaya hazırlanıyor

29.05.2022 20:16
Sırbistan, Rusya ile 3 yıllığına gaz anlaşması imzalamaya hazırlanıyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya ile yakın zamanda 3 yıllığına gaz alımına ilişkin anlaşma imzalayacaklarını duyurdu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya ile yakın zamanda 3 yıllığına gaz alımına ilişkin anlaşma imzalayacaklarını duyurdu.

Vucic, yerel medyaya yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.

Rusya'dan uygun fiyata gaz alacaklarını belirten Vucic, "Şartlar sağlandığı takdirde yakın zamanda Rusya ile 3 yıllığına anlaşma imzalayacağız." dedi.

Aleksandar Vucic, Putin ile yapacakları gaz anlaşmasının hayata geçmesi durumunda kışı güvende geçireceklerine işaret ederek, "Kışın Avrupa'dan 10-12 kat daha az ödemeyi planlıyoruz. Bin metreküp gaz için 310 ila 408 dolar arasında ödeme yapmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Putin'in, Sırbistan'ın endüstriyel gelişmesindeki ilerleme bakımından gaza daha da ihtiyaç duyduğunu aktardığını söyleyen Vucic, görüşmede Sırbistan'da gaz depolama tesislerinin kurulmasını da ele aldıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

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