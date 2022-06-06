Sırbistan Savunma Bakanı Stefanovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Sırbistan Savunma Bakanı Stefanovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy ile görüştü

06.06.2022 17:04
Sırbistan Savunma Bakanı Stefanovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy ile görüştü

Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'u başkent Belgrad'da kabul etti.

Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'u başkent Belgrad'da kabul etti.

Sırbistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, taraflar iki ülke arasındaki savunma alanındaki iş birliğinin devamına ilişkin görüştü.

Görüşmede Sırp Bakan Stefanovic, devam eden iş birliğinin özellikle askeri-ekonomik ve askeri-teknik alanlarda geliştirilmesi yönündeki beklentisini dile getirdi.

Büyükelçi Aksoy ise iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu ve bunun savunma alanındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi için temel oluşturduğunu vurguladı.

Savunma sanayi alanındaki iş birliği toplantısının yılın ikinci yarısında yapılması konusunda mutabık kalınan toplantıda, Ukrayna krizi ve bölgesel konular da ele alındı.???????

Sırbistan Savunma Bakanı Stefanovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy ile görüştü
Sırbistan Savunma Bakanı Stefanovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy ile görüştü
Sırbistan Savunma Bakanı Stefanovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy ile görüştü

YORUMLAR
500
Türkiye modern pentatlonda Dünya Kupası ev sahipliğiyle, tarihte bir ilki gerçekleştirecek Türkiye modern pentatlonda Dünya Kupası ev sahipliğiyle, tarihte bir ilki gerçekleştirecek Milli ragbiciler Avrupa üçüncüsü oldu Milli ragbiciler Avrupa üçüncüsü oldu
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sırbistan, Belgrad, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan Savunma Bakanı Stefanovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:51 Dondurmam Gaymak filminin oyuncusu Muğlalı Sultan Kadem hayatını kaybetti
16:37 Kadro dışı kalma hali devam eden Mesut Özil, resti çekti! Sözleşmesindeki kritik maddeyi devreye sokuyor
16:36 Kabine toplantısı başladı! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Erdoğan'ın yapacağı 3600 ek gösterge açıklamasında
16:30 Aydemir Akbaş Galatasaray-Barcelona maçında İspanyol spikere saldırdığını itiraf etti
16:04 Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den küvet pozu! Yarım milyona yakın beğeni topladı
15:54 Gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı! Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
15:45 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği askeri harekat PKK'yı paniğe soktu! Münbiç'te kazılan terör tünelleri dronelarla görüntülendi
15:44 Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak
15:36 ORC Araştırma Şirketi, yeni seçim anketini paylaştı! İki ittifak arasındaki fark açıldı
15:35 Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy yeniden aday olmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 17:09:59. #1.12#
SON DAKİKA: Sırbistan Savunma Bakanı Stefanovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement