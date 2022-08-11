Balkanlar'da Kovid-19 bağlantılı ölüm sayısı artıyor - Son Dakika
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Balkanlar'da Kovid-19 bağlantılı ölüm sayısı artıyor

11.08.2022 18:02
Balkanlar'da Kovid-19 bağlantılı ölüm sayısı artıyor

Sırbistan, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ ve Bosna Hersek'in aralarında bulunduğu Balkan ülkelerinde, Kovid-19 vakalarında ve buna bağlı ölümlerde artışlar görülmeye başlandı.

Sırbistan, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ ve Bosna Hersek'in aralarında bulunduğu Balkan ülkelerinde, Kovid-19 vakalarında ve buna bağlı ölümlerde artışlar görülmeye başlandı.

Sırbistan Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 bin 61 yeni vakanın kaydedildiği, 14 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Slovenya'da ise son 24 saatte 1614 pozitif vaka görüldüğü, 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Omicron varyantıyla mücadele eden, son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybettiği Hırvatistan'da 1583 kişide virüs tespit edildi.

Turizm sezonunun etkisiyle Kovid-19 vaka sayılarında artış gözlenen Karadağ'da, son 24 saatteki vaka sayısı 789 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte ölü sayısı 6 olarak açıklanan Bosna Hersek'te ise 555 pozitif vaka görüldü.

Öte yandan, Kovid-19 salgınına bağlı toplam vefat sayısı Sırbistan'da 16 bin 394, Slovenya'da 6 bin 738, Hırvatistan'da 16 bin 446, Karadağ'da 2 bin 756 ve Bosna Hersek'te 15 bin 933 olarak kayıtlara geçti.

Sırbistan'da Kovid-19 aşılarının tüm dozlarını yaptıranların oranı yüzde 47,5 iken Slovenya'da yüzde 58,2, Hırvatistan'da yüzde 55,5, Karadağ'da yüzde 45 ve en düşük oranla Bosna Hersek'te yüzde 25,8.

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Kaynak: AA

Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkanlar'da Kovid-19 bağlantılı ölüm sayısı artıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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