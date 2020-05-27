Sırbistan, Tuna Nehri'ndeki batık Alman gemilerini çıkaracak - Son Dakika

Sırbistan, Tuna Nehri'ndeki İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman savaş gemilerini çıkarmaya hazırlanıyor.

Başbakan Yardımcısı ve İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, bugün imzalanan 1,5 milyon avro değerindeki anlaşma çerçevesinde ülkesinin Tuna Nehri'ndeki batık savaş gemilerini çıkaracağını açıkladı.

Sırbistan'ın 75 yıldır Tuna'nın ulaşıma daha kolay hale gelmesi için beklediğini söyleyen Mihajlovic, "Öncelikli olarak, batmış 23 gemideki patlayıcı ve ölümcül olabilecek elementleri saptayacağız. Önümüzdeki yıl da gemileri çıkartmaya başlayacağız." dedi.

Mihajlovic, batık gemilerin bulunduğu alanda ulaşımın güvensiz olması sonucu Sırbistan'ın yıllık 5 milyon avro zarara uğradığına işaret ederek, "Gemilerin çıkarılmasıyla Tuna Nehri yılın 365 günü ulaşıma açık olabilecek." diye konuştu.

Avrupa Yatırım Bankası Batı Balkan Müdürü Dubravka Negre de projenin birinci aşamasını finanse etmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Proje, tarihi olmasının yanı sıra Sırbistan'ın ekonomisine de büyük katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.