Son Dakika Haberleri: Sırbistan, Türk Akımı Çalışmalarını Bu Yıl Sonuna Kadar Tamamlayacak

Sırbistan, Türk Akımı Çalışmalarını Bu Yıl Sonuna Kadar Tamamlayacak

22 dakika önce

Sırbistan, ülke sınırları içindeki Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı çalışmalarına Mart ayında başlayıp 15 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlamayı hedefliyor. Sırbistan kamu enerji şirketi Srbijagas CEO’su Dusan Bajatoviç, Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye’ye ve Türkiye’den de Avrupa’ya aktaracak olan Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı’nın Sırbistan sınırları içindeki bölümünü 15 Aralık 2019’a kadar tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı. […]The post Sırbistan, Türk Akımı çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacak appeared first on Enerji Enstitüsü.

Sırbistan, Türk Akımı Çalışmalarını Bu Yıl Sonuna Kadar Tamamlayacak, System.String[]
Sırbistan, ülke sınırları içindeki Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı çalışmalarına Mart ayında başlayıp 15 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlamayı hedefliyor.

Sırbistan kamu enerji şirketi Srbijagas CEO'su Dusan Bajatoviç, Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye ve Türkiye'den de Avrupa'ya aktaracak olan Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı'nın Sırbistan sınırları içindeki bölümünü 15 Aralık 2019'a kadar tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Bajatoviç, Srbijagas'ın Mart ayının ikinci yarısında başlaması beklenen projenin finansmanını güvence altına almak için mali kuruluşlarla görüşmelerde bulunduğunu da kaydetti. Bajatoviç, projeden sorumlu şirket olan ve İsviçre merkezli South Stream Serbia'in bağlı şirketi olan Gastrans'ın boru hattının inşası için hissedarlarından 300 milyon euro (341 milyon dolar) finansman sağladığını da sözlerine ekledi.

Rus kamu doğalgaz şirketi Gazprom, South Stream Serbia'in yüzde 51 hissesine sahipken Srbijagas da kalan yüzde 49 hisseye sahip. Gazprom, doğalgazı Türkiye'den Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan üzerinden Avrupa'ya naklini planlıyor. Türk Akımı, Rus doğal gazını Karadeniz üzerinden doğrudan Türkiye'ye ve daha sonra Türkiye'nin sınır komşusu olduğu ülkelerin sınırına kadar ulaştırmayı planlıyor.

Doğalgaz boru hattının ilk ayağı Türk piyasası için; ikinci ayağı ise, Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinin doğalgaz temini için öngörülüyor. Her bir kolun kapasitesi yılda 15,75 milyar m3 olacak.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:25 

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