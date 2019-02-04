Sırbistan, Türk Akımı Çalışmalarını Bu Yıl Sonuna Kadar Tamamlayacak

Sırbistan
, ülke sınırları içindeki Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı çalışmalarına Mart ayında başlayıp 15 Aralık
2019 tarihine kadar tamamlamayı hedefliyor.
Sırbistan kamu enerji şirketi Srbijagas CEO
'su Dusan Bajatoviç, Rus doğalgazını Karadeniz
üzerinden Türkiye
'ye ve Türkiye'den de Avrupa
'ya aktaracak olan Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı'nın Sırbistan sınırları içindeki bölümünü 15 Aralık 2019'a kadar tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.
Bajatoviç, Srbijagas'ın Mart ayının ikinci yarısında başlaması beklenen projenin finansmanını güvence altına almak için mali kuruluşlarla görüşmelerde bulunduğunu da kaydetti. Bajatoviç, projeden sorumlu şirket olan ve İsviçre
merkezli South Stream Serbia
'in bağlı şirketi olan Gastrans'ın boru hattının inşası için hissedarlarından 300 milyon euro (341 milyon dolar) finansman sağladığını da sözlerine ekledi.
Rus kamu doğalgaz şirketi Gazprom
, South Stream Serbia'in yüzde 51 hissesine sahipken Srbijagas da kalan yüzde 49 hisseye sahip. Gazprom, doğalgazı Türkiye'den Bulgaristan
, Sırbistan ve Macaristan
üzerinden Avrupa'ya naklini planlıyor. Türk Akımı, Rus doğal gazını Karadeniz üzerinden doğrudan Türkiye'ye ve daha sonra Türkiye'nin sınır komşusu olduğu ülkelerin sınırına kadar ulaştırmayı planlıyor.
Doğalgaz boru hattının ilk ayağı Türk piyasası için; ikinci ayağı ise, Güney
ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinin doğalgaz temini için öngörülüyor. Her bir kolun kapasitesi yılda 15,75 milyar m3 olacak.
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