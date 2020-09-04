Sırbistan - Türkiye maçını Aleksei Kulbakov yönetecek - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı'nın pazar günü oynayacağı Sırbistan mücadelesini Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6 Eylül Pazar günü deplasmanda Sırbistan'la ile oynayacağı maçı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 14:22 - Kaynak: İHA
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