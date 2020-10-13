Sırbistan, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Sırbistan, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

13.10.2020 19:53
Sırbistan, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Sırbistan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Türkiye ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sırbistan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Türkiye ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ljubisa Tumbakovic yönetiminde, karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Koşu ile başlayan ve pas çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktiği üzerinde durulduğu bildirildi.

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan Karadağ, Türkiye, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sırbistan, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

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