Sırbistan: Ukrayna NATO'yu kınarsa biz de Rusya'yı kınarız - Son Dakika
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Sırbistan: Ukrayna NATO'yu kınarsa biz de Rusya'yı kınarız

23.02.2022 19:25
Sırbistan: Ukrayna NATO'yu kınarsa biz de Rusya'yı kınarız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin NATO'nun 1990'da Sırbistan'ı bombalamasını kınaması durumunda, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararını kınayacaklarını açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin NATO'nun 1990'da Sırbistan'ı bombalamasını kınaması durumunda, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararını kınayacaklarını açıkladı.

Vucic, Pink TV'ye yaptığı açıklamada, "Sırbistan'ın, 'Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeleri tanımasını' kınaması için tek şart, Ukrayna'nın da 1990'da NATO'nun Sırbistan'ı bombalamasını kınamasıdır." dedi.

Sırbistan'ın küçük bir ülke olduğunu ve Ukrayna'nın kaderini değiştirecek bir etkiye sahip olmadığını ifade eden Vucic, "Sırbistan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne her zaman destek vermiştir. Bu konudaki görüşümüz hala aynıdır." şeklinde konuştu.

Vucic, "Sırbistan'a Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulama yönünde baskıların artmasını da bekliyorum." ifadesini kullandı.

Aleksandar Vucic, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu olaylardan sonra Batı Balkanlarda da gerginliğin artmasını bekliyoruz. Dünyanın hem siyasi hem de güvenlik yapısı çöküyor. Düne kadar bildiğimiz hiçbir şey artık geçerli değil. Barışa olan bağlılığımız sağlam ve güçlü olmalıdır." demişti.

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cumhurbaşkanı, Sırbistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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