Sırbistan: Ukraynalı mültecileri almaya hazırız - Son Dakika
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Sırbistan: Ukraynalı mültecileri almaya hazırız

28.02.2022 23:31
Sırbistan: Ukraynalı mültecileri almaya hazırız

Sırbistan, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalanları kabul etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Sırbistan, Rusya- Ukrayna savaşında Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalanları kabul etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Sırbistan Mülteci ve Göçmenler Dairesi'nden yapılan açıklamada, Sırbistan'ın Ukrayna'dan gelen mültecileri kabul etmeye hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Sırbistan Kızılhaç'ının, Rusya ile savaş halinde olan Ukraynalılara yardım etmek için bağış kabul etmeye başladığı belirtildi.

Bosna Hersek, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına sert tepki göstermişti.

Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayacaklarını belirten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Sırbistan'ın kendi çıkarlarını koruması önceliklidir. Rusya'ya yaptırım uygulamak Sırbistan'ın yararına olmayacaktır." demişti.

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Sırbistan, Mülteci, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan: Ukraynalı mültecileri almaya hazırız - Son Dakika


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