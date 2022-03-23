Sırbistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic öncülüğünde toplandı - Son Dakika

Sırbistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in öncülüğünde, ülkenin başkenti Belgrad'da toplandı.

Ukrayna- Rusya savaşının, Sırbistan'a yansıyan siyasi, ekonomik etkilerini ve bu krizin en hafif şekilde geçirilmesinin konuşulduğu konsey toplantısına, Başbakan Ana Brnabic, Meclis Başkanı İvica Dacic, Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic, İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin, Güvenlik Bilgi Ajansı Müdürü Bratislav Gasic, Kosova ve Metohiya Ofisi Müdürü Petar Petkovic de katıldı.

Kosovalı Sırpların durumu Görüşüldü

Toplantı sonrası Kosovalı Sırpların da temsilcileriyle görüşen Vucic, ardından medya mensuplarına açıklamalar yaptı.

Vucic, Kosovalı Sırpların, Sırbistan seçimlerinde oy kullanma hakkına karşılık, Sırbistan'dan Kosova'nın bağımsızlığını tanımasını istediğini belirterek, "Bunu Sırbistan kabul edemez ve etmeyecektir çünkü hiç kimsenin yönetimi bizim devletimiz kadar önemli değildir." dedi.

Kosovalı Sırpların toplantıda hangi eylemleri yapacakları konusunda anlaşamadıklarını ve onu şaşırttıklarını anlatan Vucic, "Ben biraz sabretmelerini ve düşünmelerini rica ettim." diye konuştu.

Vucic, Kosovalı Sırpların her şeylerini feda etmeye hazır olduklarını daha önce anlayamadığı belirterek, "Kosovalı Sırpların bir kısmı çatışmaya hazır bir diğeri ise Kosova'yı bırakıp gitmek istiyordu. Ben onlardan orada kalıp vatanımızı korumalarını rica ettim." ifadesini kullandı.

Vucic, "Kosovalı Sırplar, önümüzdeki günlerde protesto gösterileri düzenlemek istiyorlar. Anlıyorum bu onların demokratik hakları, buna müdahale edemem" dedi.