Sırbistan ve Karadağ'da Onbinler Hükümet Karşıtı Gösteride Buluştu

Sırbistan'da, "5 milyondan biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler 16'ıncı haftasında devam etti. Hükümet karşıtı gösterilerin bir diğer adresi de komşu Karadağ'dı. Binlerce protestocu devlet başkanının istifasını istedi

Sırbistan'da, "5 milyondan biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler 16'ıncı haftasında devam etti. Aşırı sağcı Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıtı binlerce protestocu, başkent Belgrad'da düzenledikleri gösteride Vucic'in istifasını istedi. Ülkedeki Vucic karşıtı protestolar, 16 hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic'in saldırıya uğramasının ardından patlak vermişti. Muhalefetin geçen yıl aralık ayı başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi, her haftasonu Belgrad'da toplanma kararı almıştı. Aleksandar Vucic'in istifasını isteyen göstericiler aynı zamanda serbest ve adil bir ortamda seçimlerin yapılmasını, medyaya daha fazla özgürlük verilmesini ve demokrasinin uygulanmasını talep ediyor. Belgrad'da geçen haftaki gösteriler sırasında aralarında muhalefet liderlerinin de bulunduğu bir grup öfkeli kalabalık, Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) binasına girdi. Göstericiler RTS'ye hükümet yanlısı yayın yaptığı gerekçesiyle sert tepki göstermiş, güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından çıkan arbedede 16 kişi gözaltına alınmıştı. Karadağ'da göstericiler geri adım atmıyor



Bu arada komşu Karadağ'daki protestolar da 6'ıncı haftasında devam etti. Başkent Podgorica'da toplanan binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile Başbakan Dusko Markovic'in istifasını istedi. Devlet binalarının önüne yürüyen kalabalık, üst düzey yöneticilerin yaptığını iddia ettikleri yolsuzluklara ve şüpheli, karanlık ticari ilişkilere olan tepkisini dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Sekreteri Slavoljub Stijepovic'in 2016 yılında düzenlenen genel seçim öncesi bir iş adamından içerisinde yüklü miktarda para bulunan bir zarf almasına ilişkin görüntülerin kamuoyuna sızdırılması üzerine hukuki işlem başlatılmıştı. Stijepovic, kara para aklamak suçundan gözaltına alınsa da muhalifler, bu işin ardında devlet başkanının olduğunu dile getiriyor.

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