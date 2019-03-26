Sırbistan ve Karadağ'da Onbinler Hükümet Karşıtı Gösteride Buluştu
30 dakika önce
Sırbistan'da, "5 milyondan biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler 16'ıncı haftasında devam etti.
Sırbistan
'da, "5 milyondan biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler 16'ıncı haftasında devam etti. Hükümet
karşıtı gösterilerin bir diğer adresi de komşu Karadağ
'dı. Binlerce protestocu devlet başkanının istifasını istedi…
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:26 Kaynak: Youtube
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