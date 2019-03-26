Son Dakika Haberleri: Sırbistan ve Karadağ'da Onbinler Hükümet Karşıtı Gösteride Buluştu

Sırbistan ve Karadağ'da Onbinler Hükümet Karşıtı Gösteride Buluştu

30 dakika önce

Sırbistan'da, "5 milyondan biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler 16'ıncı haftasında devam etti.

Sırbistan'da, "5 milyondan biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler 16'ıncı haftasında devam etti. Hükümet karşıtı gösterilerin bir diğer adresi de komşu Karadağ'dı. Binlerce protestocu devlet başkanının istifasını istedi…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:26 Kaynak: Youtube

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