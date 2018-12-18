Son Dakika Haberleri: Sırbistan ve Kosova Arasında Ordu Gerginliği

Sırbistan ve Kosova Arasında Ordu Gerginliği

3 saat önce

Kosova Meclisi'nin düzenli ordu kurulmasına onay vermesi, Sırbistan ile Kosova arasında gerginliğe neden oldu.

Sırbistan ve Kosova Arasında Ordu Gerginliği, System.String[]
Kosova Meclisi'nin düzenli ordu kurulmasına onay vermesi, Sırbistan ile Kosova arasında gerginliğe neden oldu. Sırbistan ve Kosova cumhurbaşkanları, dün söz konusu kararla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Kosova Meclisi'nin 4 bin kişilik güvenlik gücünü düzenli orduya dönüştürme kararı Kosova ve Sırbistan arasındaki gerilimin tırmanmasına neden oldu. Dün Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde bir araya gelen iki ülkenin liderleri, karşılıklı suçlamalarda bulunurken diyalog sürecine de hazır olduklarını ifade etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, Kosova'yı 1999 yılında alınan kararları ihlal etmekle suçlayarak hangi belgenin buna izin verdiğini öğrenmek istediğini ifade etti. Aleksandar Vuciç, Kosova'ya yönelik, "Kendi ordularını kurmak için sözde egemenlik hakkı mı çıkardılar? Nerede yazıyor?" şeklindeki sorusunu yine kendisi yanıtlayarak, "Ben size önceden söyleyebilirim. Hiçbir yerde yazmıyor" dedi. Sırbistan'ın bölgedeki huzur ortamını korumak için elinden geleni yaptığının altını çizen Vuciç, "Gelecekte yanlış adımlar atmamak için kendimizi kısıtlayacağız. Çünkü geçmişte çok fazla acı çektik ve savaşa göndermek için daha fazla çocuğumuz yok" dedi.

"Kosova bir hata yaptıysa, o da sadece ordu kurmak için 5 yıl beklemesi oldu"

Kosova'nın ordu kurma kararının "geri dönülemez" olduğunun altını çizen Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ise ülkesinin egemen bir ulus olduğunu ve kendi ordusunu kurmak için mutlak bir hakka sahip olduğunu ifade etti. Taçi, söz konusu kararın NATO ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilerek profesyonel ve çok etnikli bir güç oluşturulacağını kaydetti. Kosova Cumhurbaşkanı, kurulacak ordunun hiç kimseye karşı tehdit oluşturmayacağını da sözlerine ekledi.

Taçi, "Kosova bir hata yaptıysa, o da sadece ordu kurmak için 5 yıl beklemesi oldu" sözleriyle Sırbistan yönetimini işaret ederek, iyi niyet göstermeyenlerden iyi niyet bekledikleri için kararın geciktiğini kaydetti.

Avrupa ülkelerinden Kosova'ya destek

BM Güvenlik Konseyi Toplantısı öncesinde 8 Avrupa ülkesi Kosova Güvenlik Güçlerini kademeli olarak bir orduya dönüştürmesine ilişkin Kosova'nın "egemenlik hakkını" destekleyen ortak bir bildiri yayınladı. Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, İsveç ve İngiltere'den oluşan 8 ülke, sürecin 10 yıldan uzun bir süre "şeffaf ve kapsayıcı" olması gerektiğini belirtti.

Öte yandan Sırbistan'ın müttefiki olarak bilinen Rusya, Kosova'yı sert bir dile eleştirdi. Rusya Büyükelçisi Vassily Nebenzia, Kosova'yı "kanun tanımazlıkla suçladı. Nebenzia, söz konusu kararın, bir felaket senaryosunu tetikleyerek kan dökülmesine ve Balkanların bir kargaşa dönemine girmesine neden olacağı konusunda uyarıda bulundu. Rusya Büyükelçisi bölgedeki uluslararası varlığın böyle bir senaryoyu engellemeye hazır olup olmadığı konusunda soru işaretleri olduğunun altını çizdi.

Sırbistan'ın eyaleti konumunda olan Kosova, 1999 yılında NATO'nun Sırbistan'ın Arnavutlara yönelik ayrılıkçı etkinliklerini durdurmak amacıyla başlattığı savaşın ardından ABD ve NATO yönetimi altına girmişti. Ağırlıklı olarak Arnavutların yaşadığı Kosova, 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmişti. 116 ülkenin tanıdığı Kosova'yı Sırbistan tanımamış ve Sırbistan'ın yakın müttefiki olarak bilinen Rusya, Kosova'nın Birleşmiş Milletler'e üye olmasına engel olmuştu. - NEW YORK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:07 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Sırbistan Karadağ, Kosova, Politika
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