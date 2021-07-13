Sırbistan ve Türkiye'nin tekerlekli sandalye basketbol takımları, 15 Temmuz anısına dostluk maçına çıktı - Son Dakika

Sırbistan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Lotus Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbolu Kadın Takımı ile 15 Temmuz şehitleri anısına dostluk maçı yaptı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında başkent Belgrad'da gerçekleştirilen müsabakayı, 55-40 ev sahibi takım kazandı.
Belgradlıların yoğun ilgi gösterdiği dostlu maçına Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Belgrad Koordinatörü Çağla Gültekin Tosbat da katıldı.
Karşılaşmanın ardından katılımcılara madalya takdim edildi.
Bu arada TİKA, Sırbistan Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonunun (SKKS) ofisini yenileyerek, sporculara tekerlekli sandalye yardımında bulunmuştu.
Kaynak: AA
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