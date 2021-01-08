"Şırdan" bidonlarında uyuşturucu sevkiyatına tutuklama - Son Dakika

"Şırdan" bidonlarında uyuşturucu sevkiyatına tutuklama

08.01.2021 09:48

Adana'da lüks otomobilinde "Şırdan" bidonları içerisinde 39 kilo 850 gram esrar çıkan zanlı tutuklandı.

Adana'da lüks otomobilinde "Şırdan" bidonları içerisinde 39 kilo 850 gram esrar çıkan zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Doğu illerinden gelen bir araçta uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine şehrin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Polis TAG otoyolunda otomobil gelince durdurup arama başlattı. Yapılan aramada hassas burunlu narkotik köpeği, lüks otomobildeki torbalara tepki verdi. Polis torbaları açtığında bidonlarda dondurulmuş "şırdan" taşındığını tespit etti. 7 bidon açılıp kontrol edildiğinde 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.E. (38) isimli zanlı gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde "şırdancı" olduğunu, esrardan haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

Zanlı sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA

Şırdan bidonlarında uyuşturucu sevkiyatına tutuklama
Şırdan bidonlarında uyuşturucu sevkiyatına tutuklama
Şırdan bidonlarında uyuşturucu sevkiyatına tutuklama

Uyuşturucu, Polis, Esrar, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Şırdan' bidonlarında uyuşturucu sevkiyatına tutuklama - Son Dakika


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