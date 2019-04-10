Sırdan Sırmaya Donanma-yı Hümayun" Sergisi Açıldı

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen, Osmanlı donanmasında kadırga ve kalyonlar temalı "Sırdan Sırmaya Donanma-yı Hümayun" sergisi açıldı.

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen, Osmanlı donanmasında kadırga ve kalyonlar temalı "Sırdan Sırmaya Donanma-yı Hümayun" sergisi açıldı.



İstanbul Üniversitesi 2. Bayezid Türk Hamam Kültürü Müzesi'nde yapılan açılışta konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.



Kendilerinin halk eğitim kursları açtıkları ancak katılımcılar olmadan kursların hiçbir anlamı olmayacağını anlatan Usta, "İyi ki sizler varsınız, gelip bu kursları takip ediyorsunuz. Sizler sayesinde biz kendimizi motive ediyoruz." dedi.



İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da müze ve müzecilik kültürünün yerleştirilmesi konusunda sistemli hareket ve faaliyetler içerisinde olduklarını belirterek, "Müzecilik esasında bir milletin sahip olduğu kültürel değerlerin ve hafızanın görsel hale getirilmesi ve toplumla paylaşılması faaliyetleridir. Bu kapsamda üniversitemiz bünyesinde bulunan 2. Bayezid Hamamı, 2. Bayezid Türk Hamam Kültürü Müzesi olarak 2015'de açılmıştır. Burada gerçekleştirilen, Osmanlı donanmasının nakledildiği, sırlandığı bu özel sergi için emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Zeki Başyemenci ise Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nin kursları ve ses getiren çalışmaları ile memnuniyet verici işler yaptığına işaret ederek, "Bunun bir örneği de bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Osmanlı donanması ve kadırgalarının geleneksel el sanatlarıyla resmedilmesi ile oluşan sergimizdir." diye konuştu.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hülya Narsap ise aynı ekibin daha önce de Beylerbeyi Sarayı'nda "Sırdan Sırmaya Mevlana ve Selçuklu Medeniyeti" adlı bir sergi açtığını söyleyerek, "Kursiyerlerimiz tarihi bir araştırma yaparak bu güzel eserleri ortaya koydular. Sergide göreceğiniz her bir eserde, öğretmen ve kursiyerlerimizin el emeği göz nuru bulunmaktadır." dedi.



Serginin açılışına, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ve Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özaslan da katıldı.



Osmanlının kadırga ve kalyon gemilerinin işlendiği sergide, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin eseri olan 35 çini ve 35 nakış ürünü yer alıyor.



Sergi, 19 Ekim'e kadar görülebilecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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