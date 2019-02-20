Şırdan Yeme Kapışması - En Hızlı Kim Yiyecek?
1 saat önce
Yeni bir hızlı yeme kapışması daha çektik. Bu kez önümüzde şırdan var. Arkadaşlarımız bir bütün şırdanı en kısa süre yemeye çalışıyor.
Yeni bir hızlı yeme kapışması daha çektik. Bu kez önümüzde şırdan var. Arkadaşlarımız bir bütün şırdanı en kısa süre yemeye çalışıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:40 Kaynak: Youtube
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