Son Dakika Haberleri: Şire Pazarı esnafı Kızılay'a kan bağışında bulundu
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Şire Pazarı esnafı Kızılay'a kan bağışında bulundu

53 dakika önce

Malatya Şire Pazarı Esnafı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polisler için kan bağışında bulundu.

Şire Pazarı esnafı Kızılay'a kan bağışında bulundu, System.String[]

Malatya Şire Pazarı Esnafı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polisler için kan bağışında bulundu.


Malatya Ticaret Borsası tarafında özelikle sınıra görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri ve polisler için kan bağışı kampanyası düzenledi. Şire pazarı içinde düzenlenen etkinlikte şire pazarı esnafı ve çalışanları kan bağışında bulundu. Kan bağışı hakkında bilgi veren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "Malatya Ticaret Borsası olarak sosyal sorumluluk projelerinde Malatya'da elimizde geldiği kadar gayret ediyoruz. Bugün de Kızılay'la ortaklaşa Şire pazarında Türk Silahlı kuvvetlerimize ve emniyet güçlerimiz için kan bağışında bulunuyoruz. Çünkü kan ihtiyacı olduğu bir dönem yaşıyoruz. Ülkemiz hem içeride hem dışarıda terörle mücadele konusunda büyük bir mücadele veriyor. Bizde bu topraklarda bu ülkede huzur içinde yaşıyorsak o bölgede mücadele eden kardeşlerimin sayesinde. Bundan dolayı bugün böyle bir program yaptık inşallah Malatya'daki en yüksek kan bağışını burada gerçekleştireceğiz önümüzdeki günlerde başka bir bölgemizde daha kan bağışı program yapacağız" dedi.


Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ise böyle bir etkinliği düzenledikleri için Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'a teşekkür ederek, "Biz her zaman için diyoruz ki, 'kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır.' Çünkü kanın ne zaman hangi saatte lazım olacağı hiçbir zaman belli değil. Malatya'da Türk Kızılay olarak 17 bölge merkezimiz var 17 bölgenin içerisinde en fazla kan alan bölge durumundayız bunda Malatya halkımıza borçluyuz buradan Malatya halkına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Kızılay, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:03 Kaynak: İHA
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